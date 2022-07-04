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ТОНКО ⟩ «Отвези деда в Гаагу»: популярнейший сервис продажи авиабилетов анонсировал путеводитель по Нидерландам

Limon.ee
«Отвези деда в Гаагу»: популярнейший сервис продажи авиабилетов анонсировал путеводитель по Нидерландам
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Название путеводителя от Авиасейлс
Название путеводителя от Авиасейлс Фото: Aviasales

Сервис бронирования билетов Aviasales выпустил свой путеводитель по Нидерландам.

Aviasales — метапоисковик авиабилетов, существующий с 2007 года. Основатель — Константин Калинов. 

"Если вам за 69 или меньше — вы точно найдете, чем тут заняться. После выхода из вокзала поверните налево, к центру. Пройдите 500 метров по направлению к морю — там будет Дворец мира, в котором располагается Международный суд ООН, по левую сторону, вы увидите здание Международного уголовного суда, [далее] тюрьма Гаагского трибунала — там сидят заключённые, обвиняемые в международных военных преступлениях"

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