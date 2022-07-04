ТОНКО ⟩ «Отвези деда в Гаагу»: популярнейший сервис продажи авиабилетов анонсировал путеводитель по Нидерландам

"Если вам за 69 или меньше — вы точно найдете, чем тут заняться. После выхода из вокзала поверните налево, к центру. Пройдите 500 метров по направлению к морю — там будет Дворец мира, в котором располагается Международный суд ООН, по левую сторону, вы увидите здание Международного уголовного суда, [далее] тюрьма Гаагского трибунала — там сидят заключённые, обвиняемые в международных военных преступлениях"