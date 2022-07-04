Сервис бронирования билетов Aviasales выпустил свой путеводитель по Нидерландам.
ТОНКО ⟩ «Отвези деда в Гаагу»: популярнейший сервис продажи авиабилетов анонсировал путеводитель по Нидерландам
«Отвези деда в Гаагу»: популярнейший сервис продажи авиабилетов анонсировал путеводитель по Нидерландам
Aviasales — метапоисковик авиабилетов, существующий с 2007 года. Основатель — Константин Калинов.
"Если вам за 69 или меньше — вы точно найдете, чем тут заняться. После выхода из вокзала поверните налево, к центру. Пройдите 500 метров по направлению к морю — там будет Дворец мира, в котором располагается Международный суд ООН, по левую сторону, вы увидите здание Международного уголовного суда, [далее] тюрьма Гаагского трибунала — там сидят заключённые, обвиняемые в международных военных преступлениях"
Ключевые слова