ФОТО ⟩ Под солнцем Арабских Эмиратов: эстонка рассказала, как она выходила замуж за мусульманина в Дубае

В 2018 году, когда у Кристиqне только что закончился трудовой договор с Ericsson, ее лучшая подруга Мари-Лийс Ладвик предложила принять участие в финансовом тренинге в Дубае. Хотя финансовая сфера не является сильной стороной Кристийне, она все же решила поехать и попытаться разобраться в этой сложной сфере бизнеса. Кристийне и Мари-Лийс успешно завершили обучение в Эстонии и полетели в Дубай.

Прожив некоторое время в Дубае, она встретила любовь всей своей жизни. «Мы вместе работали в одной компании, и с этого все и началось», — кратко рассказывает Кристийне. В марте пара отпраздновала трехлетие знакомства, и именно тогда возлюбленный сделал эстонке предложение руки и седца. Сам мужчина из Египта, но вырос в Дубае.

Как эстонская женщина интегрировалась в культуру и семью своего мужа? "Это было очень легко. У него очень хорошая мама, которая часто нас навещает. Поскольку английский у нее не самый лучший, а я не знаю арабского, мы используем язык тела. С каждым разом у нас все лучше и лучше получается, мы очень хорошо ладим, — хвалит Кристийне свою свекровь. - Она даже называет меня своей второй дочерью. Каждый раз, когда свекровь покупает что-то для своих детей, она покупает и для меня. У нее четверо детей, а я, так сказать, пятая».