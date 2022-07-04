«Я думаю, что об этом можно написать целую книгу. Организовать свадьбу в Думабе - полбеды, бумажная волокита важнее всего», — рассказывает о бракосочетании в Арабских Эмиратах эстонка Кристийне Вайнпере, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Под солнцем Арабских Эмиратов: эстонка рассказала, как она выходила замуж за мусульманина в Дубае
В 2018 году, когда у Кристиqне только что закончился трудовой договор с Ericsson, ее лучшая подруга Мари-Лийс Ладвик предложила принять участие в финансовом тренинге в Дубае. Хотя финансовая сфера не является сильной стороной Кристийне, она все же решила поехать и попытаться разобраться в этой сложной сфере бизнеса. Кристийне и Мари-Лийс успешно завершили обучение в Эстонии и полетели в Дубай.
Сейчас Кристийне работает менеджером по маркетингу и коммуникациям в международной школе английского языка. Поскольку Кристийне имеет степень магистра бизнес-коммуникаций Эстонской школы бизнеса (EBS), она очень рада возможности работать в той же сфере.
Любовь на работе
Прожив некоторое время в Дубае, она встретила любовь всей своей жизни. «Мы вместе работали в одной компании, и с этого все и началось», — кратко рассказывает Кристийне. В марте пара отпраздновала трехлетие знакомства, и именно тогда возлюбленный сделал эстонке предложение руки и седца. Сам мужчина из Египта, но вырос в Дубае.
Как эстонская женщина интегрировалась в культуру и семью своего мужа? "Это было очень легко. У него очень хорошая мама, которая часто нас навещает. Поскольку английский у нее не самый лучший, а я не знаю арабского, мы используем язык тела. С каждым разом у нас все лучше и лучше получается, мы очень хорошо ладим, — хвалит Кристийне свою свекровь. - Она даже называет меня своей второй дочерью. Каждый раз, когда свекровь покупает что-то для своих детей, она покупает и для меня. У нее четверо детей, а я, так сказать, пятая».
Насколько сложно организовать свадьбу в Дубае?
«Скажем, совсем несложно. Все зависит от возможностей вашего кошелька. Нужно знать людей, ведь кто-то должен устроить тебе свадьбу. Мы долго искали такого человека — приходилось писать в разные места, получать предложения, смотреть, считать, и, наконец, определиться с местом, количеством гостей, — рассказывает Кристийне. - Местом проведения свадебной церемонии мы выбрали отель, в котором останавливались ранее и где нам очень понравилось. Отель в греческом стиле, и вы действительно чувствуете, что находитесь в Греции».
Кристинйе также признается, что очень долгие обсуждения с организаторами она свела к минимуму: «Мы точно знали, в каком стиле мы хотим нашу свадьбу, но организаторы свадеб не всегда понимали, что мы хотим, предлагали нам свои варианты, поэтому переговоры затягивались. Но, счастью, все прошло хорошо».
Тема свадьбы – «50 оттенков любви», то есть была использована вся красная цветовая палитра. «Девочки были одеты в эти цвета, а мальчики должны были носить аксессуары красного цвета. Я работала на Dubai Expo с парнем, который работает в ЗАГСе в Таллинне, и он помог мне придумать свадебную речь. Наконец, мой лучший друг и лучший друг моего мужа прочитали поздравления на английском и арабском», — вспоминает Кристийне день свадьбы.
«Я нервничала все это время. Это похоже на сдачу экзамена, к которому вы никогда не готовились. Но хочу сказать всем невестам: наслаждайтесь каждым моментом, потому что день свадьбы пролетает слишком быстро», — советует Кристийне.
Насколько сложно заключить брак в чужой стране, не входящей в Европейский Союз?
Выйти замуж в Эстонии довольно легко. Чтобы пожениться, мужчина и женщина должны подать совместное письменное заявление в ЗАГС, а через месяц обменяться кольцами и стать ячейкой общества.
Но как насчет Дубая? «Я думаю, что об этом можно написать целую книгу. Организовывать свадьбу - полбеды, бумажная волокита отнимает много сил и времени. Мы, например, не успели собрать нужные документы к определенному сроку, пришлось начинать все сначала», — говорит Кристийне.
«У меня здесь есть подруга, которая вышла замуж за местного, и у них было много знакомых, которые давали советы. Для того чтобы христианка вышла замуж за мусульманина в Дубае, ее отец должен написать заявление о том, что он готов выдать замуж свою дочь, а также заверить его нотариально, то есть получить печать МИДа и, как в нашем случае, посольства Эстонии», — описывает сложность процесса Кристийне.
Папа Кристийне отправил согласие на брак дочери по почте: «Мы подумали, что это можно сделать в посольстве Эстонии в Дубае. Там, правда, сказали, что ближайшее от Эстонии посольство Дубая находится в Швеции, мол, почему мы не отправили письмо туда. В конце концов все прошло хорошо».
Пара также планирует свадьбу в Эстонии? «Мы живем одним днем и пока не планируем вечеринку в Эстонии. Мы приедем в Эстонию летом, но ничего не обещаем. Однако я очень благодарна своим друзьям, которые смогли прилететь в Дубай из разных уголков мира, учитывая сегодняшнюю ситуацию», - говорит Кристийне. Одной из таких подруг была королева танцев Моника Туви.