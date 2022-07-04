Зеркальная мистика: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Не стоит подносить к зеркалу младенца. У него еще нет сформированного сильного биополя, которое смогло бы его защитить от негативного влияния потустороннего мира. Раньше считали, что ребенок сильно уязвим до 5 месяцев. В этот период его особенно оберегали, ограждая от любых поверхностей, где он мог отражаться.

Нельзя смотреться в зеркало в минуты слабости, печали. Если там отражаются Ваши слезы, боль и страдания, то у потусторонних сущностей есть все шансы воспользоваться Вашими слабостями. От человека в минуты депрессии исходит сильная негативная энергия и ее можно использовать против него.

Есть мнение, что одновременно несколько человек не должны смотреться в одно зеркало. Зеркало будет отражать не только Вашу видимую часть, но и скрытые мысли. Зависть, злоба одного человека, направленная на другого, может принести массу неприятностей.

Особо опасно! Особая опасность исходит от треснутых, разбитых зеркал. Если человек одновременно видит себя в нескольких отражениях, то его энергетика начинает разделяться на несколько частей. Это довольно опасно, ведь из разбитого зеркала может идти негативное воздействие на человека. Многие считали, что даже декоративные украшения, узоры лишние на зеркалах. Полотно должно быть цельным.