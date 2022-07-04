Во все времена к зеркалам люди относились с особой опаской. Их наделяли магическими свойствами, которые могли принести, как пользу, так и вред.
Зеркальная мистика: что категорически нельзя делать перед зеркалом?
Практикующие ясновидящие утверждают, что зеркало – самый настоящий портал, хранящий в себе информацию о тех, кто когда-либо в нем отражался. Оттого, как ведет себя человек перед зеркалом и зависит то, какие последствия могут быть.
Чего нельзя делать перед зеркалом, согласно народным суевериям?
В зеркало лучше не смотреться вечером, а особенно в ночное время. В этот период зеркало превращается в настоящий портал в другой мир, который не всегда приносит что-то положительное. Из портала наружу могут выйти сущности, овладевающие человеческой душой.
Самый опасный период – время с 12 до 3 ночи. Сущности в это время буквально вытягивают жизненную силу из человеческой души, поэтому зеркало лучше обходить стороной.
Есть версия, что перед зеркалом не стоит произносить нецензурные слова. Энергетика такой бранной речи способна навредить самому человеку, притягивая к нему неприятности.
В адрес собственного отражения нельзя произносить гневные фразы. Зеркало впитывает энергетику человека в этот момент и все возвращает сполна. Специалисты в области эзотерики вообще не рекомендуют произносить в свой адрес глупости, озвучивать собственные недостатки.
Нельзя вспоминать о страданиях, несчастьях. Глядя на свое отражение, обязательно нужно похвалить себя, подчеркнуть достоинства. Это будет оберегать от неприятностей.
Также перед зеркалом запрещено есть. Есть суеверие, что так человек «заедает» здоровье, ум, красоту. Не стоит испытывать судьбу, глядя на собственное жующее отражение.
Не стоит подносить к зеркалу младенца. У него еще нет сформированного сильного биополя, которое смогло бы его защитить от негативного влияния потустороннего мира. Раньше считали, что ребенок сильно уязвим до 5 месяцев. В этот период его особенно оберегали, ограждая от любых поверхностей, где он мог отражаться.
Нельзя смотреться в зеркало в минуты слабости, печали. Если там отражаются Ваши слезы, боль и страдания, то у потусторонних сущностей есть все шансы воспользоваться Вашими слабостями. От человека в минуты депрессии исходит сильная негативная энергия и ее можно использовать против него.
Есть мнение, что одновременно несколько человек не должны смотреться в одно зеркало. Зеркало будет отражать не только Вашу видимую часть, но и скрытые мысли. Зависть, злоба одного человека, направленная на другого, может принести массу неприятностей.
Особо опасно! Особая опасность исходит от треснутых, разбитых зеркал. Если человек одновременно видит себя в нескольких отражениях, то его энергетика начинает разделяться на несколько частей. Это довольно опасно, ведь из разбитого зеркала может идти негативное воздействие на человека. Многие считали, что даже декоративные украшения, узоры лишние на зеркалах. Полотно должно быть цельным.
Нельзя чтобы спящий человек отражался в зеркале. В такой момент он полностью беспомощен, а воздействие потустороннего мира может быть активизированного. Также многие считают, что зеркало, направленное на спящего человека, может стать причиной ночного кошмара.
Если в зеркале отражается Ваша фотография, то создается коридор, через который из Вас могут высасывать жизненные силы и потусторонние сущности через такой коридор могут выйти наружу.
Зеркало, размещенное напротив входной двери, может принести в дом негативную энергетику. Лучше, чтобы отражало противоположную от входной двери стенку.
Старинные красивые зеркала повидали на своем веку достаточно много людей. В них зафиксированы сотни тех, кто внимательно вглядывался в собственное отражение в разное время. Такие зеркала очень опасны, по возможности стоит избегать контакта с ними.
Если болеющий человек отражается в зеркальном отражении, то недуг может только усилиться, а процесс выздоровления сильно затянется.
У зеркал есть еще множество загадок, которые только предстоит открыть человечеству. Внимательно относитесь к зеркалу, подходите к нему в хорошем настроении и не передавайте свою негативную энергию. Защищайтесь от воздействия потустороннего мира и будьте счастливы!