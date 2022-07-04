Что делать, если желток яйца стал зеленым?

Почему желток темнеет

Вы слишком долго варите яйцо. Такой иссиня зеленоватый оттенок появляется вследствие химической реакции во время варки: желтый цвет становится темно-зеленым из-за образования сульфида железа на месте стыка белка и желтка. Реакция сильнее, когда яйцо варится слишком долго, пишет sovkusom.ru.

Если вы не знаете, сколько варить яйца, чтобы избежать такого изменения цвета и добиться идеальной консистенции желтка, читайте нашу статью. Для варки выбирайте самые свежие яйца. Да, их бывает сложнее очистить, но в 90 % случаев они не меняют цвет.

Еще немного о варке

Если вы собираетесь сварить много яиц, используйте такую кастрюлю, чтобы каждое лежало на дне. Заливайте их холодной водой в таком количестве, чтобы жидкость покрывала яйца всего на 2,5 см.

Подождите, пока вода закипит, а затем снимите яйца с плиты. Оставьте под закрытой крышкой на 10–12 минут. Если такие яйца будут использованы в салате или любой другой холодной закуске, залейте их холодной водой сразу же после приготовления.

Что приготовить из сваренных вкрутую яиц

Салат с грибами и яйцами

Полный рецепт обалденной закуски смотрите тут . Если вы любите грибочки и копчености, узнайте, как объединить их в праздничном салате. Особая изюминка — соленые огурцы. Да-да, их добавляют не только в оливье и винегрет.

Пирог с яйцом и зеленым луком

Обычно из этих двух ингредиентов мы готовим салат, но можно и усовершенствовать технику. Застелите форму тестом, посыпьте плавленым сырком, который при запекании превратится во вкуснейшую тягучую массу, а сверху — начинку. Обалденно получается! Полный рецепт тут

Лаваш с яйцом и луком

Вообще-то блюда из лаваша входят в топ самых популярных. Если раньше из тонкого листа готовили закуски, то сегодня и десерты, и полноценные пироги с разными начинками. Лаваш с яйцом и луком — вкуснейшее угощение, которое оценит каждый.

Скажите честно, вы привыкли выбрасывать такие яйца, отделять позеленевшую часть или не боялись употреблять продукт в пищу? Теперь вы знаете, что желток, который слегка изменил свой цвет на стыке с белком, — безопасна еда.