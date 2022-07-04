Даже когда яйцо не основной ингредиент блюда, мы часто добавляем его в процессе приготовления: в картофельный или мясной фарш, кляр, тесто, суп, паштет. Кажется полезнее продукта не найти, и это так. Всего 2 яйца в день смогут улучшить ваше самочувствие, предупредить развитие нескольких проблем со здоровьем. Но можно ли есть сваренное вкрутую яйцо, если вы заметили, что его желток слегка потемнел?
Что делать, если желток яйца стал зеленым?
Почему желток темнеет
Вы слишком долго варите яйцо. Такой иссиня зеленоватый оттенок появляется вследствие химической реакции во время варки: желтый цвет становится темно-зеленым из-за образования сульфида железа на месте стыка белка и желтка. Реакция сильнее, когда яйцо варится слишком долго, пишет sovkusom.ru.
Если вы не знаете, сколько варить яйца, чтобы избежать такого изменения цвета и добиться идеальной консистенции желтка, читайте нашу статью. Для варки выбирайте самые свежие яйца. Да, их бывает сложнее очистить, но в 90 % случаев они не меняют цвет.
Еще немного о варке
Если вы собираетесь сварить много яиц, используйте такую кастрюлю, чтобы каждое лежало на дне. Заливайте их холодной водой в таком количестве, чтобы жидкость покрывала яйца всего на 2,5 см.
Салат с грибами и яйцами
Пирог с яйцом и зеленым луком
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Скажите честно, вы привыкли выбрасывать такие яйца, отделять позеленевшую часть или не боялись употреблять продукт в пищу? Теперь вы знаете, что желток, который слегка изменил свой цвет на стыке с белком, — безопасна еда.
А что вы готовите из сваренных вкрутую яиц?