Пн, 4.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Что делать, если желток яйца стал зеленым?

Limon.ee
Что делать, если желток яйца стал зеленым?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вареные яйца. Иллюстративное фото
Вареные яйца. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Даже когда яйцо не основной ингредиент блюда, мы часто добавляем его в процессе приготовления: в картофельный или мясной фарш, кляр, тесто, суп, паштет. Кажется полезнее продукта не найти, и это так. Всего 2 яйца в день смогут улучшить ваше самочувствие, предупредить развитие нескольких проблем со здоровьем. Но можно ли есть сваренное вкрутую яйцо, если вы заметили, что его желток слегка потемнел?

Почему желток темнеет

Вы слишком долго варите яйцо. Такой иссиня зеленоватый оттенок появляется вследствие химической реакции во время варки: желтый цвет становится темно-зеленым из-за образования сульфида железа на месте стыка белка и желтка. Реакция сильнее, когда яйцо варится слишком долго, пишет sovkusom.ru.

Если вы не знаете, сколько варить яйца, чтобы избежать такого изменения цвета и добиться идеальной консистенции желтка, читайте нашу статью. Для варки выбирайте самые свежие яйца. Да, их бывает сложнее очистить, но в 90 % случаев они не меняют цвет.

Еще немного о варке

Если вы собираетесь сварить много яиц, используйте такую кастрюлю, чтобы каждое лежало на дне. Заливайте их холодной водой в таком количестве, чтобы жидкость покрывала яйца всего на 2,5 см.

Подождите, пока вода закипит, а затем снимите яйца с плиты. Оставьте под закрытой крышкой на 10–12 минут. Если такие яйца будут использованы в салате или любой другой холодной закуске, залейте их холодной водой сразу же после приготовления.
 
Что приготовить из сваренных вкрутую яиц

Салат с грибами и яйцами

Полный рецепт обалденной закуски смотрите тут. Если вы любите грибочки и копчености, узнайте, как объединить их в праздничном салате. Особая изюминка — соленые огурцы. Да-да, их добавляют не только в оливье и винегрет.

Пирог с яйцом и зеленым луком

Обычно из этих двух ингредиентов мы готовим салат, но можно и усовершенствовать технику. Застелите форму тестом, посыпьте плавленым сырком, который при запекании превратится во вкуснейшую тягучую массу, а сверху — начинку. Обалденно получается! Полный рецепт тут.

Лаваш с яйцом и луком

Вообще-то блюда из лаваша входят в топ самых популярных. Если раньше из тонкого листа готовили закуски, то сегодня и десерты, и полноценные пироги с разными начинками. Лаваш с яйцом и луком — вкуснейшее угощение, которое оценит каждый.

Скажите честно, вы привыкли выбрасывать такие яйца, отделять позеленевшую часть или не боялись употреблять продукт в пищу? Теперь вы знаете, что желток, который слегка изменил свой цвет на стыке с белком, — безопасна еда.

А что вы готовите из сваренных вкрутую яиц? 

Ключевые слова
Наверх