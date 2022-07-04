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«Невозможно на это смотреть»: в Интернете появились новые фотографии тяжелобольного Славы Зайцева

Limon.ee
«Невозможно на это смотреть»: в Интернете появились новые фотографии тяжелобольного Славы Зайцева
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Вячеслав Зайцев в 2021 году
Вячеслав Зайцев в 2021 году Фото: Anton Novoderezhkin

84-летнего кутюрье продолжают таскать по различным мероприятиям, несмотря на его неизлечимую болезнь. Пользователи Сети активно обсуждают очередное появление Зайцева на публике.

Вот уже несколько лет знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона. Из-за страшного недуга прославленного кутюрье парализовало, сейчас он передвигается исключительно на инвалидной коляске. Видно, что он сильно страдает. Однако это совершенно не мешает близким 84-летнего Вячеслава Михайловича таскать его по различным мероприятиям. Вчера Зайцева привезли на чествование Пьера Кардена на конкурсе красоты World Beauty, которое состоялось в одном из московских ресторанов. Снимки с празднования разместил в своем микроблоге 63-летний историк моды Александр Васильев. На кадрах сидящий в центре и при этом опирающийся на трость художник-модельер выглядит растерянным и беспомощным.

"На празднике присутствовал император российской моды Вячеслав Зайцев и 90-летний Бедрос Киркоров, отец знаменитого певца. Вечная память Пьеру Кардену, с которым я был лично знаком и встречался вместе с Майей Плисецкой, его музой", - написал Васильев.

У пользователей Сети, однако, публикация снимков вызвала весьма неоднозначную реакцию. "Зайцев - как мумия с открытыми глазами, зачем его везде таскают?", "Невозможно на это смотреть. Оставьте уже в покое пожилого человека", - недоумевают комментаторы.

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