«Невозможно на это смотреть»: в Интернете появились новые фотографии тяжелобольного Славы Зайцева

Вот уже несколько лет знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона. Из-за страшного недуга прославленного кутюрье парализовало, сейчас он передвигается исключительно на инвалидной коляске. Видно, что он сильно страдает. Однако это совершенно не мешает близким 84-летнего Вячеслава Михайловича таскать его по различным мероприятиям. Вчера Зайцева привезли на чествование Пьера Кардена на конкурсе красоты World Beauty, которое состоялось в одном из московских ресторанов. Снимки с празднования разместил в своем микроблоге 63-летний историк моды Александр Васильев. На кадрах сидящий в центре и при этом опирающийся на трость художник-модельер выглядит растерянным и беспомощным.