84-летнего кутюрье продолжают таскать по различным мероприятиям, несмотря на его неизлечимую болезнь. Пользователи Сети активно обсуждают очередное появление Зайцева на публике.
«Невозможно на это смотреть»: в Интернете появились новые фотографии тяжелобольного Славы Зайцева
Вот уже несколько лет знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона. Из-за страшного недуга прославленного кутюрье парализовало, сейчас он передвигается исключительно на инвалидной коляске. Видно, что он сильно страдает. Однако это совершенно не мешает близким 84-летнего Вячеслава Михайловича таскать его по различным мероприятиям. Вчера Зайцева привезли на чествование Пьера Кардена на конкурсе красоты World Beauty, которое состоялось в одном из московских ресторанов. Снимки с празднования разместил в своем микроблоге 63-летний историк моды Александр Васильев. На кадрах сидящий в центре и при этом опирающийся на трость художник-модельер выглядит растерянным и беспомощным.
"На празднике присутствовал император российской моды Вячеслав Зайцев и 90-летний Бедрос Киркоров, отец знаменитого певца. Вечная память Пьеру Кардену, с которым я был лично знаком и встречался вместе с Майей Плисецкой, его музой", - написал Васильев.
У пользователей Сети, однако, публикация снимков вызвала весьма неоднозначную реакцию. "Зайцев - как мумия с открытыми глазами, зачем его везде таскают?", "Невозможно на это смотреть. Оставьте уже в покое пожилого человека", - недоумевают комментаторы.