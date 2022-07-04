Осторожно, токсичные люди! Знаки Зодиака, считающиеся энергетическими вампирами

Астрологи утверждают, что из всего зодиакального цикла энергетическими вампирами являются всего четыре знака. Давайте проверим, не попали ли вы в черный список. Помогла нам в этом звезда шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова.

Овен

Хотите переговорить и переспорить Овна? Даже не пытайтесь это сделать. Он задавит вас своим авторитетом, будет кричать так, что услышат соседи с нижнего этажа, и припомнит все былые грехи. Овен берет нахрапом и силой заставит вас поверить в то, что знает все лучше других. Порой самоуверенность и агрессивность этого знака переходят всяческие границы. В пылу ярости он наговорит собеседнику гадости, а через пять минут не вспомнит о сказанном. После словесной битвы с этим знаком требуется еще долго восстанавливать душевное равновесие. Овен опять завелся? Лучше начать искать укрытие, пока не улягутся страсти. Кстати, Овны никогда не извиняются за нехорошие фразы, поскольку не обременяют себя чувством вины.

Дева