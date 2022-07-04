Порой общение с некоторыми людьми превращается в настоящее испытание. Они спорят, манипулируют, провоцируют и намеренно выводят из зоны комфорта собеседников.После пяти минут разговора с определенными личностями окружающие чувствуют себя выжатыми как лимон, пишет «Стархит».
Осторожно, токсичные люди! Знаки Зодиака, считающиеся энергетическими вампирами
Астрологи утверждают, что из всего зодиакального цикла энергетическими вампирами являются всего четыре знака. Давайте проверим, не попали ли вы в черный список. Помогла нам в этом звезда шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова.
Овен
Хотите переговорить и переспорить Овна? Даже не пытайтесь это сделать. Он задавит вас своим авторитетом, будет кричать так, что услышат соседи с нижнего этажа, и припомнит все былые грехи. Овен берет нахрапом и силой заставит вас поверить в то, что знает все лучше других. Порой самоуверенность и агрессивность этого знака переходят всяческие границы. В пылу ярости он наговорит собеседнику гадости, а через пять минут не вспомнит о сказанном. После словесной битвы с этим знаком требуется еще долго восстанавливать душевное равновесие. Овен опять завелся? Лучше начать искать укрытие, пока не улягутся страсти. Кстати, Овны никогда не извиняются за нехорошие фразы, поскольку не обременяют себя чувством вины.
Дева
В тихом омуте черти водятся — это как раз про Дев. С виду стеснительные и закрытые, а в душе очень ворчливые и вредные они готовы убить окружающих людей своим занудством. Девы разглядят в вас крошечный недостаток, раздуют его до неимоверных размеров, а после будут напоминать о нем каждые пять минут. Решили ответить этому знаку той же монетой? Поберегите нервные клетки. Каждая уважающая себя Дева вставит на сто пятьдесят слов больше вас, прежде чем можно будет раскрыть рот. Этот уникальный знак зодиака никогда не видит бревна в своем глазу, зато не дает никакого покоя чужим соринкам. У Дев просто первое место за уникальное свойство доводить других людей до белого каления!
Скорпион
Хотя Скорпионы отчаянно отрицают непреложную истину, они все-таки являются самыми настоящими энергетическими вампирами. Этот знак зодиака обожает устраивать скандалы и выяснять отношения до хрипоты. Попробуйте только затронуть Скорпиона — мало не покажется никому. Этот знак зодиака совсем не боится конфликтов, обидных высмеиваний и публичных выступлений. «Жалит» Скорпион всегда прямо в цель, лишая собеседника последних сил оказать достойное сопротивление. Помимо открытого противостояния этот знак обожает манипулировать своими жертвами и играть на их слабостях.
Стрелец
Стрельцы кажутся очень милыми и дружелюбными ребятами, пока вы не перешли им дорогу. В боевом настрое этот знак очень страшен. Стрельцы отличаются высоким уровнем интеллекта и родились искусными ораторами. Благодаря такой гремучей смеси они легко поставят на место любого человека, причем сделают это при всем честном народе. Стрельцы будут так яростно и остроумно наседать на собеседника (в переносном смысле), что тут же дисквалифицируют его. Этот знак не брезгует нечестными способами: унижением, высмеиванием и открытым оскорблением. Для многих людей остается настоящей загадкой, какая страшная сила заставляет Стрельцов в мгновение ока превращаться в очень опасных товарищей.