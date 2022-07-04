«Могут объявиться внебрачные дети»: адвокат объяснил спешку жены Шатунова с наследством

Не успев оправиться от шока из-за потери близкого, жена Шатунова занялась оформлением на себя наследства, которое оставил после смерти именитый артист. У звезды три наследника первой очереди: супруга Светлана, 16-летний сын Дэннис и девятилетняя дочь Эстелла.

Юрий оставил после себя недвижимость в России и за границей. Как известно, последние 16 лет исполнитель хита «Белые розы» жил с семьей в Германии. От государства артист как воспитанник детского дома получил квартиру в Оренбурге, которую удалось обменять на жилплощадь в Москве по улице Кантемировской. В 2016 году Юрий приобрел квартиру в Сочи. В этом же курортном городе на певца оформлен коттедж с бассейном. Кроме того, в Германии Шатунов обзавелся домом.

«Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство, — сообщил директор Шатунова Аркадий Кудряшов. — Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни — теперь они будут судиться с Разиным».