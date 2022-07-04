Как только в Москве простились с легендарным солистом «Ласкового мая», жена артиста приступила к оформлению наследства. Согласно законодательству на процедуру вступления в права дается пол года, но Светлана по каким-то причинам поторопилась с этим вопросом, пишет «Стархит».
«Могут объявиться внебрачные дети»: адвокат объяснил спешку жены Шатунова с наследством
Не успев оправиться от шока из-за потери близкого, жена Шатунова занялась оформлением на себя наследства, которое оставил после смерти именитый артист. У звезды три наследника первой очереди: супруга Светлана, 16-летний сын Дэннис и девятилетняя дочь Эстелла.
Юрий оставил после себя недвижимость в России и за границей. Как известно, последние 16 лет исполнитель хита «Белые розы» жил с семьей в Германии. От государства артист как воспитанник детского дома получил квартиру в Оренбурге, которую удалось обменять на жилплощадь в Москве по улице Кантемировской. В 2016 году Юрий приобрел квартиру в Сочи. В этом же курортном городе на певца оформлен коттедж с бассейном. Кроме того, в Германии Шатунов обзавелся домом.
«Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство, — сообщил директор Шатунова Аркадий Кудряшов. — Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни — теперь они будут судиться с Разиным».
Поклонники все же гадают, почему супруга Шатунова стала так скоро переживать о его наследстве. Адвокат Андрей Князев выдвинул свою точку зрения по этому поводу. Он считает, что таким образом Светлана хочет обезопасить себя и своих детей. К тому же, рано или поздно жене покойного пришлось бы заниматься юридическими документами. «Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев», — пояснил правозащитник.