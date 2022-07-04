Увы, время не щадит никого. Голливудская актриса Деми Мур готовится разменять седьмой десяток — осенью ей исполнится 60 лет, пишет Topnews.
59-летняя Деми Мур показала себя в бикини
59-летняя Деми Мур показала себя в бикини
Однако «Солдат Джейн» не сдается годам и старается поддерживать себя в форме. Артистка не считает свое тело увядающим и бесстрашно выкладывает в Сеть снимки в бикини, не боясь критики.
На одном из таких фото Мур примерила черное бикини и распустила длинные темные волосы. Видно, что селебрити следит за собой и посещает спортзал. Однако очевидно, что годы берут свое: идеальное тело подпортил дряблый живот и растяжки.
Впрочем, фанаты готовы восхищаться своим кумиром, принимая все необратимые изменения. И это справедливо: так выглядеть в 59 лет, не прикрывая недостатки ретушью, более чем достойно!
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