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59-летняя Деми Мур показала себя в бикини

Limon.ee
59-летняя Деми Мур показала себя в бикини
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Деми Мур
Деми Мур Фото: IMAGO/JB Autissier

Увы, время не щадит никого. Голливудская актриса Деми Мур готовится разменять седьмой десяток — осенью ей исполнится 60 лет, пишет Topnews.

Однако «Солдат Джейн» не сдается годам и старается поддерживать себя в форме. Артистка не считает свое тело увядающим и бесстрашно выкладывает в Сеть снимки в бикини, не боясь критики.

На одном из таких фото Мур примерила черное бикини и распустила длинные темные волосы. Видно, что селебрити следит за собой и посещает спортзал. Однако очевидно, что годы берут свое: идеальное тело подпортил дряблый живот и растяжки.

Впрочем, фанаты готовы восхищаться своим кумиром, принимая все необратимые изменения. И это справедливо: так выглядеть в 59 лет, не прикрывая недостатки ретушью, более чем достойно!

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