59-летняя Деми Мур показала себя в бикини

Однако «Солдат Джейн» не сдается годам и старается поддерживать себя в форме. Артистка не считает свое тело увядающим и бесстрашно выкладывает в Сеть снимки в бикини, не боясь критики.

На одном из таких фото Мур примерила черное бикини и распустила длинные темные волосы. Видно, что селебрити следит за собой и посещает спортзал. Однако очевидно, что годы берут свое: идеальное тело подпортил дряблый живот и растяжки.