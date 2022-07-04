ФОТО ⟩ Экс-звезда “Уральских пельменей” Юлия Михалкова сразила фанатов пикантным фото в ванной

Юлия Михалкова прославилась благодаря шоу «Уральские пельмени». Уйдя в свободное плавание, юмористка старается не растерять былую популярность, используя самый действенный способ.

Так, Михалкова регулярно балует своих подписчиков снимками своей идеальной фигуры во всех ракурсах. Особенное предпочтение Юлия отдает мини-платьям, не скрывающим изгибов ее тела.

Поклонники юмористки пришли в восторг, сообщив ей, что она «девушка-мечта». Однако Михалкова решила не останавливаться на достигнутом и зашла с козырей, разместив в Сети пикантное фото.

Артистка позировала в ванной с пушистой пеной, скромно опустив глаза. При этом Юлия была в полном макияже и в нижнем белье, что не укрылось от внимания пользователей, поинтересовавшихся, всегда ли теледива моется в одежде.