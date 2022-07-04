Гороскоп на 4 июля: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасность

Дева

Благоприятный день для самообразования. Девы легко усваивают информацию и применяют полученные знания на практике. Проведите вечер в компании близких друзей – заряд позитива вам обеспечен. Не стоит принимать предложения от противоположного пола.

Весы

В этот день все внимание Весов будут занимать вопросы материального характера. Финансовое положение не радует стабильностью и это может побудить вас искать дополнительные источники дохода. Незнакомей сегодня может поднять вашу самооценку. А от дальних поездок лучше отказаться, они могут обернуться неприятностями.

Скорпион

Скорпионы в этот день должны правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на первоочередных задачах. Можно заниматься долгосрочным планированием, расставив все по полочкам можно наметить пути достижения желаемого. Окружающие сегодня склонны критиковать ваши идеи, однако время покажет, кто был прав.

Стрелец

Стрельцы сегодня в центре внимания. К вашим советам прислушиваются коллеги и друзья. Вы легко находите язык с людьми и привлекаете на свою сторону единомышленников. Ваш оптимизм и вера в успех заразительны. Интуиция в этот день – плохой советчик, руководствуйтесь доводами разума.

Козерог

Сегодня наступил тот момент, когда от планирования нужно переходить к активным действиям. Сделайте первый шаг в направлении своей цели. Однако стоит учитывать, что ответственность за принятие важного решения целиком и полностью ложится на ваши плечи. Козерогам нужно проявить осторожность и внимательность, опасность может подстерегать вас на каждом шагу.

Водолей

Рутинная работа сегодня станет для Водолеев настоящей пыткой. Вы захотите продемонстрировать свои сильные профессиональные качества, однако время для этого еще не пришло. Для того, чтобы сохранить репутацию, стоит отнестись к своим обязанностям серьезно. Отношения с близкими людьми вас порадуют. Родные люди готовы оказать вам поддержку.

Рыбы