Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

Кроссовки – это верный спутник большинства из нас, который выручает в любую погоду и в разных обстоятельствах. А так как современная мода позволяет носить их как с брюками, так и с платьями, юбками, шортами и т.п, то такая обувь становится просто незаменимой в гардеробе.

Но есть и негативная сторона – из-за частого ношения наши кроссовки быстрее пачкаются, чем другие виды обуви. Поэтому и нуждаются в регулярной и тщательной очистке.

Ранее мы рассказывали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы не навредить им и сохранить их целыми. Но из-за ряда противопоказаний, которые мы упоминали в предыдущей статье, не все кроссовки можно бросать в стиральную машину – некоторые это может просто безвозвратно испортить. Поэтому давайте разберемся, как правильно стирать кроссовки вручную.

1. Подготовьте «инструменты»

Вам понадобится удобная емкость с достаточным количеством теплой, но ни в коем случае не горячей воды. Также возьмите моющее средство и не очень жесткую щетку. При этом на щетку обратите особое внимание – если она будет более жесткая, то может повредить поверхность материала.

2. Подготовьте кроссовки к процедуре

Из обуви нужно вынуть стельки и шнурки, которые постирать вручную отдельно от кроссовок. Очистить подошву от налипшей грязи и мелких камешков (можно с помощью зубочистки).

3. Осторожно почистите щеткой кроссовки