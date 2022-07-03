ВИДЕО ⟩ Австрийская партия пива открыла в центре Вены пивной фонтан — это было предвыборное обещание партии

Австрийская Партия пива открыла на центральной площади Вены Шварценбергплатц пивной фонтан. Об этом пишет местная газета Kleine Zeitung.

Партия обещала поставить пивной фонтан для горожан еще два года назад. Тогда ее членам удалось получить места в местном парламенте, но сразу выполнить предвыборное обещание не получилось из‑за пандемии коронавируса.

Лидер партии — фронтмен панк-группы Turbobier («Турбопиво») Доминик Влацни — отметил, что мобильный фонтан с четырьмя кранами «по бюрократическим причинам» не может находиться на площади постоянно, поэтому в будущем фонтан будет использоваться на мероприятиях Партии пива.

Влацни основал Партию пива в 2015 году, и уже в 2019 году та выдвигалась на досрочные парламентские выборы в Австрии на региональном уровне в федеральной земле Вена. Тогда она добилась наилучшего результата среди малых партий и заняла девятое место, уступив лишь политическим тяжеловесам. Партия выступает за потребление натурального пива, борьбу с изменением климата и развитие культуры, сообщает ПЖ.

Лидер Партии пива также намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах федерального президента Австрии. Для этого он должен собрать по меньшей мере 6 тысяч подписей, и срок для этого — с 9 августа по 2 сентября. Политик намерен активно использовать пивной фонтан в рамках кампании. Выборы пройдут осенью 2022 года. Сейчас главный кандидат — действующий президент Александер Ван дер Беллен.