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Королева Елизавета II передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу

Корректировки вносятся впервые за 10 лет
Limon.ee
Королева Елизавета II передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу
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Королева Елизавета II
Королева Елизавета II Фото: Shutterstock

96-летняя королева Великобритании Елизавета II передала наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства. Об этом сообщают Daily Mail и The Sunday Times.

Журналисты пришли к такому выводу, так как список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, претерпел существенные изменения — и это произошло впервые за 10 лет.

Ранее список обязанностей монарха как главы государства включал 13 пунктов, в который входили участие в открытии новых сессий парламента, формальное назначение премьера, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств.

Сейчас перечень содержит общую формулировку, согласно которой у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей».

73-летний принц Чарльз в мае впервые заменил Елизавету II на открытии парламентской сессии, выступив от ее лица с тронной речью. До этого королева открывала каждую сессию парламента с момента своего вступления на престол в 1952 году, за исключением 1959 и 1963 годов, когда она была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом.

Елизавета II взошла на престол в 25 лет. В 2022 году она отмечает 70-летие на британском престоле. Ей принадлежит мировой рекорд правления среди женщин, королева также занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории.

В последнее время королева страдает от болей в спине и испытывает проблемы с мобильностью. В феврале Ее Величество перенесла коронавирус в легкой форме, пишет Прада Жизни.

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