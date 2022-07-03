ФОТО ⟩ Тяжелобольной Михаил Горбачев прикован к кровати больницы: сил все меньше

Руслан Гринберг посетил клинику, где проходит лечение Михаил Горбачев. По словам экономиста, состояние пациента ухудшается, он находится на диализе, пишет Starhit.

В Фонде экс-президента поспешили опровергнуть слова Гринберга. «Мы вопросы здоровья Михаила Сергеевича никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в этих каналах, это неправда», — заявили представители.

Однако вскоре в Сети появился снимок, на котором Михаил Сергеевич запечатлен в больничной палате. На его перебинтованной руке видны синяки из-за частых уколов.

Напомним, что весной политик отметил крупную дату — ему исполнился 91-год. «Ну что вы хотите в 91 год? — отмечал Гринберг. — Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно».