Экономист Руслан Гринберг сообщил о тяжелом состоянии экс-президента СССР. По словам экономиста, Михаил Горбачев страдает из-за проблем с почками. Усугубляет ситуацию сахарный диабет.
ФОТО ⟩ Тяжелобольной Михаил Горбачев прикован к кровати больницы: сил все меньше
Руслан Гринберг посетил клинику, где проходит лечение Михаил Горбачев. По словам экономиста, состояние пациента ухудшается, он находится на диализе, пишет Starhit.
В Фонде экс-президента поспешили опровергнуть слова Гринберга. «Мы вопросы здоровья Михаила Сергеевича никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в этих каналах, это неправда», — заявили представители.
Однако вскоре в Сети появился снимок, на котором Михаил Сергеевич запечатлен в больничной палате. На его перебинтованной руке видны синяки из-за частых уколов.
Напомним, что весной политик отметил крупную дату — ему исполнился 91-год. «Ну что вы хотите в 91 год? — отмечал Гринберг. — Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно».
Несмотря на печальные прогнозы из-за солидного возраста, помощник Горбачева уверен: с ним все будет в порядке. Мужчина назвал новости о состоянии экс-президента недостоверными. «Точно можем сказать, что Михаил Сергеевич жить будет», — заявил он.