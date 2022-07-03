Причиной нападения акулы на женщину в Хургаде могло стать затонувшее судно с тысячами овец

Трагедия случилась на курорте Сахл-Хашиш. 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр скончалась в результате нападения акулы. Это случилось 1 июля возле пирса одного из отелей. Хищница откусила женщине руку и ногу. За атакой наблюдали десятки туристов. Сквайр умерла в машине скорой помощи от болевого шока. Очевидцы сообщили, что у спасателей не было даже спасательных кругов, а помогать женщине пытались отдыхающие на пляже туристы.

Причиной нападения акулы на женщину в Хургаде могло стать затонувшее судно, перевозившее 16 тысяч овец. Такую версию выдвинула одна из сотрудниц местного отеля. Известно, что кораблекрушение случилось 12 июня у побережья Судана. Баржа со стадом овец следовала из порта Суакин в Саудовскую Аравию. Причиной инцидента стал перегруз. Катастрофа могла повлиять на окружающую среду, пишет Starhit.

По всей видимости, туши животных могли спровоцировать появление акулы у берега, где отдыхали туристы. Так же известно, что Сквайр в тот злополучный час находилась в Красном море в вечернее море, что запрещено делать по правилам безопасности. По словам сотрудницы гостиницы, на всей территории Египта нельзя купаться в море после заката и до семи часов утра из-за высокой активности хищников, которые представляют угрозу для человека. «Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина», — пояснила работающая в отеле девушка.