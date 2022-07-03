ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ ⟩ Веселая прогулка впустую: молодой человек попал в больницу после того, как перевернулся на погрузчике

В ночь с субботы на воскресенье группа молодых людей, жаждающих развлечений, отправилась разезжать по улицам города на вилочном погрузчике.

Но веселая прогулка продолжалась недолго - менее 100 метров. 29-летний мужчина, управлявший погрузчиком, потерял контроль над транспортным средством. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

Смотрите фотографии, сделанные на месте происшествия!

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что полиция получила сообщение об этом инциденте.

«Около часа ночи поступило сообщение, что на улице Пальяссааре мужчина потерял контроль над вилочным погрузчиком, и транспортное средство упало боком на дорогу. 29-летний мужчина, находившийся за рулем, получил травмы», - прокомментировал Вирк.