В Пыхья-Таллинне произошло ДТП, в котором 29-летний молодой человек перевернулся на вилочном погрузчике, пишет Elu24.
ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ ⟩ Веселая прогулка впустую: молодой человек попал в больницу после того, как перевернулся на погрузчике
В ночь с субботы на воскресенье группа молодых людей, жаждающих развлечений, отправилась разезжать по улицам города на вилочном погрузчике.
Но веселая прогулка продолжалась недолго - менее 100 метров. 29-летний мужчина, управлявший погрузчиком, потерял контроль над транспортным средством. Машина скорой помощи доставила его в больницу.
Смотрите фотографии, сделанные на месте происшествия!
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что полиция получила сообщение об этом инциденте.
«Около часа ночи поступило сообщение, что на улице Пальяссааре мужчина потерял контроль над вилочным погрузчиком, и транспортное средство упало боком на дорогу. 29-летний мужчина, находившийся за рулем, получил травмы», - прокомментировал Вирк.
Полиция начала расследование для выяснения деталей аварии.