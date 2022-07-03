В TikTok вирусную популярность набирает видео, на котором эстонская скорая помощь оперативно реагирует на падение велосипедиста посреди дороги.
ВИДЕО ⟩ Реакция скорой на падение велосипедиста набирает в TikTok десятки миллионов просмотров
Реакция скорой на падение велосипедиста набирает в TikTok десятки миллионов просмотров
За два дня видео собрало свыше 25 миллионов просмотров и более трех миллионов лайков. Комментаторы восхищаются скоростью приезда скорой помощи: «Маршрут перестроен», «Удачный день на скорой», «Тайминг мира», «По зову сердца», «Слишком много экшина», «Быстрый заказ», - пишут пользователи TikTok.
Смотрите видео!
@mauro_carpinteyro Pov: le pegas a alguien en GTA #XD ♬ sonido original - mauro_carpinteyro