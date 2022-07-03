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ВИДЕО ⟩ Реакция скорой на падение велосипедиста набирает в TikTok десятки миллионов просмотров

Limon.ee
Реакция скорой на падение велосипедиста набирает в TikTok десятки миллионов просмотров
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Скорая помощь оперативно реагирует на падение велосипедиста.
Скорая помощь оперативно реагирует на падение велосипедиста. Фото: скриншот видео

В TikTok вирусную популярность набирает видео, на котором эстонская скорая помощь оперативно реагирует на падение велосипедиста посреди дороги.

За два дня видео собрало свыше 25 миллионов просмотров и более трех миллионов лайков. Комментаторы восхищаются скоростью приезда скорой помощи: «Маршрут перестроен», «Удачный день на скорой», «Тайминг мира», «По зову сердца», «Слишком много экшина», «Быстрый заказ», - пишут пользователи TikTok.

Смотрите видео!

@mauro_carpinteyro Pov: le pegas a alguien en GTA #XD ♬ sonido original - mauro_carpinteyro
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