Некоторое время назад в Тарту произошло ужасное ДТП. Велосипедист выехал на проезжую часть, где его лихая езда закончилась столкновением с автобусом. Автобус резко остановился, в результате чего некоторых пассажиров отбросило на пару метров, и они получили настолько серьезные травмы, что были доставлены в больницу. Велосипедист чудом остался невредимым.
УЖАСАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Велосипедист спровоцировал аварию с автобусом в Тарту: смотрите, что произошло с пассажирами
Велосипедист спровоцировал аварию с автобусом в Тарту: смотрите, что произошло с пассажирами
«Это мучительное зрелище из салона автобуса могло бы сопровождаться криками и стонами пассажиров, но вместо этого в голове каждого велосипедиста должна звучать фраза: "Я, велосипедист, торжественно клянусь не пересекать проезжую часть быстрее скорости пешехода при движении на велосипеде. Или, что еще лучше, я сойду с велосипеда и пересеку проезжую часть пешком. Таким образом я обеспечиваю безопасность себе и другим!"» - подписала видео Лыунаская префектура полиции.
Внимание! Видео не для слабонервных. Впечатлительным людям рекомендуем воздержаться от просмотра.