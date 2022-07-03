УЖАСАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Велосипедист спровоцировал аварию с автобусом в Тарту: смотрите, что произошло с пассажирами

«Это мучительное зрелище из салона автобуса могло бы сопровождаться криками и стонами пассажиров, но вместо этого в голове каждого велосипедиста должна звучать фраза: "Я, велосипедист, торжественно клянусь не пересекать проезжую часть быстрее скорости пешехода при движении на велосипеде. Или, что еще лучше, я сойду с велосипеда и пересеку проезжую часть пешком. Таким образом я обеспечиваю безопасность себе и другим!"» - подписала видео Лыунаская префектура полиции.