Дочка Екатерины Васильевой, возлюбленной Мартина Репинского, отметила пятилетие. На праздник собрались подружки и друзья маленькой именинницы!
Смотрите, как дочка Катюшечки Мартина Репинского отметила свои пять лет
Смотрите, как дочка Катюшечки Мартина Репинского отметила свои пять лет
Пятилетняя дочка Екатерины Васильевой Алиса была без ума от счастья: столько детишек, батуты, тортик с её фотографией, шарики, ну и конечно море подарков и радостных поздравлений!
«День рождения принцессы», - подписала фотографии Катюшечка.
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