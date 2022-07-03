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Смотрите, как дочка Катюшечки Мартина Репинского отметила свои пять лет

Limon.ee
Смотрите, как дочка Катюшечки Мартина Репинского отметила свои пять лет
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Мартин Репинский и Екатерина Васильева.
Мартин Репинский и Екатерина Васильева. Фото: Facebook

Дочка Екатерины Васильевой, возлюбленной Мартина Репинского, отметила пятилетие. На праздник собрались подружки и друзья маленькой именинницы!

Пятилетняя дочка Екатерины Васильевой Алиса была без ума от счастья: столько детишек, батуты, тортик с её фотографией, шарики, ну и конечно море подарков и радостных поздравлений!

«День рождения принцессы», - подписала фотографии Катюшечка. 

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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