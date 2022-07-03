Егор Крид загремел в больницу

В личном блоге исполнитель опубликовал фото, сделанное в больничной палате, и попросил фанатов не беспокоиться о нем, пишет Starhit.

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза.

Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что есть кнопка вызова медсестры. Общее состояние — пойдет. Я взял с собой макбук и подумал, может, стрим запустить? Стрим с подарками проведу в понедельник. В общем на связи, хотел просто поделиться, чтобы вы меня не теряли», — рассказал 28-летний Крид.