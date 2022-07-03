Основатель группы «Ласковый май» вспомнил последний разговор с Юрием Шатуновым

По словам композитора, Шатунов жаловался на недомогание.

«Я позвонил ему незадолго до концерта, он говорит: Кузя, хреновенько мне что-то, бронхит... Но ничего, отработаю. Он же работает живьем. Потом после концерта ему звоню, он говорит: "Уже в порядке, нормально, отработал"», – вспомнил Сергей Кузнецов.

Для основателя «Ласкового мая» уход певца стал огромной личной потерей, но, по его же словам, держится, хоть и с трудом, потому что считает, что надо жить дальше и продолжать работать.

В эфире показали черно-белую фотографию 1988 года. В кадре – молодой Кузнецов и юный Шатунов, в то время уже восходящая звезда советской эстрады. Ведущий Андрей Малахов поинтересовался, о чем композитор мечтал в то время?

«А я не мечтал, я просто работал. Делал свое дело, делал песни. Места для мечтаний не было, потому как я уже знал, к чему все это приведет – к большому успеху», – сказал основатель «Ласкового мая».

Действительно, 1988 год принес первый коммерческий успех коллективу. Именно тогда будущие продюсеры группы случайно услышали песню «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. И она им понравилась.