Вечером памяти Юрия Шатунова стал новый выпуск популярной программы «Привет, Андрей!». Друг и основатель легендарной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов вспомнил о последнем звонке певцу, сделанном незадолго до его смерти.
Основатель группы «Ласковый май» вспомнил последний разговор с Юрием Шатуновым
По словам композитора, Шатунов жаловался на недомогание.
«Я позвонил ему незадолго до концерта, он говорит: Кузя, хреновенько мне что-то, бронхит... Но ничего, отработаю. Он же работает живьем. Потом после концерта ему звоню, он говорит: "Уже в порядке, нормально, отработал"», – вспомнил Сергей Кузнецов.
Для основателя «Ласкового мая» уход певца стал огромной личной потерей, но, по его же словам, держится, хоть и с трудом, потому что считает, что надо жить дальше и продолжать работать.
В эфире показали черно-белую фотографию 1988 года. В кадре – молодой Кузнецов и юный Шатунов, в то время уже восходящая звезда советской эстрады. Ведущий Андрей Малахов поинтересовался, о чем композитор мечтал в то время?
«А я не мечтал, я просто работал. Делал свое дело, делал песни. Места для мечтаний не было, потому как я уже знал, к чему все это приведет – к большому успеху», – сказал основатель «Ласкового мая».
Действительно, 1988 год принес первый коммерческий успех коллективу. Именно тогда будущие продюсеры группы случайно услышали песню «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. И она им понравилась.
В память об ушедшем певце в программе «Привет, Андрей!» хиты «Ласкового мая» спели поклонники музыканта – артисты из разных уголков страны.