Фитнес-блогер Эндла Вахер променяла эстонскую жару на хорватскую. В Там Эндла снова и снова проделывает свои акробатические трюки тем самым, составляя конкуренцию российской балерине Анастасии Волочковой, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эстонский блогер развела ноги шире Волочковой. Место королевы шпагата под угрозой
Эстонский блогер развела ноги шире Волочковой. Место королевы шпагата под угрозой
Бывшая спортсменка и совладелица цирковой школы Эндла Вахер в настоящее время отдыхает в Хорватии. Там Эндла наслаждается пляжем и, конечно, делает то, что она любит делать на пляже: шпагат!
«Шпагаты повсюду!» - написала Эндла в подписи одной из своих публикаций в соцсетях.
Конечно, это неудивительно для Эндлы, которая любит делать шпагаты повсюду. Вот несколько примеров того, как ловко девушка встает в шпагат, гдебы она не была. Эндлу Вахер по праву можно считать эстонской королевой шпагатов.
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