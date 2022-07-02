ФОТО ⟩ Эстонский блогер развела ноги шире Волочковой. Место королевы шпагата под угрозой

Бывшая спортсменка и совладелица цирковой школы Эндла Вахер в настоящее время отдыхает в Хорватии. Там Эндла наслаждается пляжем и, конечно, делает то, что она любит делать на пляже: шпагат!

«Шпагаты повсюду!» - написала Эндла в подписи одной из своих публикаций в соцсетях.