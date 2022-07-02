Сб, 2.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО ⟩ Эстонский блогер развела ноги шире Волочковой. Место королевы шпагата под угрозой

Limon.ee
Эстонский блогер развела ноги шире Волочковой. Место королевы шпагата под угрозой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Фитнес-блогер Эндла Вахер променяла эстонскую жару на хорватскую. В Там Эндла снова и снова проделывает свои акробатические трюки тем самым, составляя конкуренцию российской балерине Анастасии Волочковой, пишет Elu24.

Бывшая спортсменка и совладелица цирковой школы Эндла Вахер в настоящее время отдыхает в Хорватии. Там Эндла наслаждается пляжем и, конечно, делает то, что она любит делать на пляже: шпагат!

«Шпагаты повсюду!» - написала Эндла в подписи одной из своих публикаций в соцсетях.

Конечно, это неудивительно для Эндлы, которая любит делать шпагаты повсюду. Вот несколько примеров того, как ловко девушка встает в шпагат, гдебы она не была. Эндлу Вахер по праву можно считать эстонской королевой шпагатов.

Ключевые слова
Наверх