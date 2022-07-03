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Звезда лыжного спорта Яак Маэ ушел из семьи: седина в бороду, а бес в ребро

Мерилин Няреп
Звезда лыжного спорта Яак Маэ ушел из семьи: седина в бороду, а бес в ребро
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Яна и Яак Маэ
Яна и Яак Маэ Фото: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Бывший лыжный ас Яак Маэ ушел от жены. Новой спутницей стала личный тренер, которая на двадцать лет его моложе, пишет Elu24.

На этой неделе Kroonika писала, что бывший знаменитый лыжник Яак Маэ некоторое время назад расстался со своей женой Яной. «Всегда найдется женщина на двадцать лет моложе, с которой трава зеленее, а небо голубее», - призналась Яна в интервью для Kroonika.

Elu24 связался с женщиной, которая подтвердила, что они с Яаком действительно расстались. «Какая-то молодая женщина появилась на горизонте и увела его», - говорит расстроенная Яна.

Яна Маэ - бывшая супруга
Яна Маэ - бывшая супруга Фото: Sille Annuk / Postimees

«Честно говоря, это настолько неприятная для меня тема, что я не очень хочу это комментировать. Это очень грустная история», - добавляет она.

Тем не менее как сильная женщина, она держится молодцом. «Я в порядке. В данный момент я отдыхаю. По детям ударило. Это трудно», - заключает Яна.

Сквозь огонь и воду

В 2013 году Elu24 опубликовал историю о том, что в Отепя распространялась информация об изменах Яака Маэ. 

Утверждалось, что кризис между Яаком и его женой Яной усугубился до такой степени, что в начале весны 2013 года мужчина съехал из их частного дома. По имеющимся данным, Яак поселился в небольшой двухкомнатной квартире неподалеку.

Слухи слухами, но камера папарацци Elu24 запечатлела Яака Маэ и его жену Яну, наслаждающихся летней погодой на велопробеге в Отепя в начале лета 2013 года. Казалось, что в их браке все в порядке, по крайней мере, на тот момент.

Яак и Яна Маэ с детьми в 2008 году.
Яак и Яна Маэ с детьми в 2008 году. Фото: Toomas Huik

Кандидатка на звание «Мать года»

В 2019 году Яна Маэ была номинирована на звание «Мать года» уезда Отепя. «Яна Маэ живет в городе Отепя и у нее трое детей. Она работает менеджером в магазинах Pet City в Тарту. Как мать Яна любящая, заботливая и требовательная. Она является примером для подражания своим детям», - говорится на сайте муниципалитета Отепя.

«У Яны всегда есть время для детей и семьи. В ее жизни потребности семьи и детей абсолютно всегда стоят на первом месте. Яна была активным членом попечительского совета в детском саду и до сих пор активно работает в гимназии Отепя. Она давно выступает за здоровый образ жизни, поддерживает местное сообщество и продвигает спорт. Является директором и основателем Музея зимних видов спорта в Отепя и Эстонского музея спорта на протяжении многих лет», - указано на сайте.

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