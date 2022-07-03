Бывший лыжный ас Яак Маэ ушел от жены. Новой спутницей стала личный тренер, которая на двадцать лет его моложе, пишет Elu24.
Звезда лыжного спорта Яак Маэ ушел из семьи: седина в бороду, а бес в ребро
На этой неделе Kroonika писала, что бывший знаменитый лыжник Яак Маэ некоторое время назад расстался со своей женой Яной. «Всегда найдется женщина на двадцать лет моложе, с которой трава зеленее, а небо голубее», - призналась Яна в интервью для Kroonika.
Elu24 связался с женщиной, которая подтвердила, что они с Яаком действительно расстались. «Какая-то молодая женщина появилась на горизонте и увела его», - говорит расстроенная Яна.
«Честно говоря, это настолько неприятная для меня тема, что я не очень хочу это комментировать. Это очень грустная история», - добавляет она.
Тем не менее как сильная женщина, она держится молодцом. «Я в порядке. В данный момент я отдыхаю. По детям ударило. Это трудно», - заключает Яна.
Сквозь огонь и воду
В 2013 году Elu24 опубликовал историю о том, что в Отепя распространялась информация об изменах Яака Маэ.
Утверждалось, что кризис между Яаком и его женой Яной усугубился до такой степени, что в начале весны 2013 года мужчина съехал из их частного дома. По имеющимся данным, Яак поселился в небольшой двухкомнатной квартире неподалеку.
Слухи слухами, но камера папарацци Elu24 запечатлела Яака Маэ и его жену Яну, наслаждающихся летней погодой на велопробеге в Отепя в начале лета 2013 года. Казалось, что в их браке все в порядке, по крайней мере, на тот момент.
Кандидатка на звание «Мать года»
В 2019 году Яна Маэ была номинирована на звание «Мать года» уезда Отепя. «Яна Маэ живет в городе Отепя и у нее трое детей. Она работает менеджером в магазинах Pet City в Тарту. Как мать Яна любящая, заботливая и требовательная. Она является примером для подражания своим детям», - говорится на сайте муниципалитета Отепя.
«У Яны всегда есть время для детей и семьи. В ее жизни потребности семьи и детей абсолютно всегда стоят на первом месте. Яна была активным членом попечительского совета в детском саду и до сих пор активно работает в гимназии Отепя. Она давно выступает за здоровый образ жизни, поддерживает местное сообщество и продвигает спорт. Является директором и основателем Музея зимних видов спорта в Отепя и Эстонского музея спорта на протяжении многих лет», - указано на сайте.