Звезда лыжного спорта Яак Маэ ушел из семьи: седина в бороду, а бес в ребро

На этой неделе Kroonika писала, что бывший знаменитый лыжник Яак Маэ некоторое время назад расстался со своей женой Яной. «Всегда найдется женщина на двадцать лет моложе, с которой трава зеленее, а небо голубее», - призналась Яна в интервью для Kroonika.

Elu24 связался с женщиной, которая подтвердила, что они с Яаком действительно расстались. «Какая-то молодая женщина появилась на горизонте и увела его», - говорит расстроенная Яна.

Яна Маэ - бывшая супруга Фото: Sille Annuk / Postimees

«Честно говоря, это настолько неприятная для меня тема, что я не очень хочу это комментировать. Это очень грустная история», - добавляет она.

Тем не менее как сильная женщина, она держится молодцом. «Я в порядке. В данный момент я отдыхаю. По детям ударило. Это трудно», - заключает Яна.

Сквозь огонь и воду

В 2013 году Elu24 опубликовал историю о том, что в Отепя распространялась информация об изменах Яака Маэ.

Утверждалось, что кризис между Яаком и его женой Яной усугубился до такой степени, что в начале весны 2013 года мужчина съехал из их частного дома. По имеющимся данным, Яак поселился в небольшой двухкомнатной квартире неподалеку.