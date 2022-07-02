30 июня в Москве простились с Пьером Нарциссом, чье сердце остановилось во время операции на почки. На траурную церемонию пришли близкие, друзья-коллеги, среди которых Яна Чурикова, Алексей Кабанов, Александр Бердников, сообщает Starhit.
Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне
Организацию похорон взяла на себя эск-супруга артиста Валерия. К слову, еще в субботу должна была состояться панихида, но тело Пьера не выдали (не хватило одной бумаги от посольства Камеруна).
«Нарцисс, солнышко мое, я всегда буду любить тебя, — произнесла на мероприятии рыдающая Валерия. — Наш путь был довольно сложным. Мы точили друг друга, как камни, острые камни, которые сглаживали друг друга. Пьер, когда я узнала о твоей смерти, то не могла поверить. Мне звонили со всего мира. Солнышко, ты проделал огромный путь из Африки в Россию. Вместе мы раскачаем этот мир, я тебя очень люблю».
Как стало известно «СтарХиту», Пьера похоронили в семейном склепе. Там же покоятся его папа и бабушка.
Бывшая жена Нарцисса была против захоронения певца в Камеруне, но ей пришлось смириться с семейной традицией. Так, родственники артиста всячески препятствовали церемонии прощания в Москве, из-за чего ее переносили несколько раз.
«Сестра и мать Пьера думали, что я украду тело, кремирую и где-то похороню прах. Для него и в самом деле на Аллее славы есть хорошее место. Он же здесь герой, здесь он и должен быть», — возмущалась Калачева.
Певица Милена Дейнега близко общалась с покойным артистом и помогла Валерии Калачевой в организации прощания. Правда, Милена была шокирована некоторым вещами.
«Мы расстались с Пьером не навсегда. Надеюсь, вес мы там когда-нибудь встретимся. Я вчера пребывала в диком шоке от происходящего на его похоронах. Столько лжи и лицемерия не видела никогда! Пришел какой-то человек, который представился родственником Фиделя Кастро, и заверил, что оплатил цветы. Так вот, розы оплатил человек по имени Максим. Он просил меня не говорить об этом. Мы собирали деньги на похороны, потому что на самом деле средств не было», — поделилась исполнительница.