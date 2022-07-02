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Широко раздвинув ноги: Белла Хадид похулиганила на тренировке

Limon.ee
Широко раздвинув ноги: Белла Хадид похулиганила на тренировке
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PRANTSUSMAA. USA modell Bella Hadid saabumas filmi «Tre Piani» esilinastusele Cannes’i filmifestivalil.
PRANTSUSMAA. USA modell Bella Hadid saabumas filmi «Tre Piani» esilinastusele Cannes’i filmifestivalil. Фото: Valery Hache/AFP/Scanpix

Мировая супермодель Белла Хадид приняла провокационную позу и смутила фанатов.

Спортзал — обязательная часть в расписании модели. Тренировки она не пропускает, но в зале может немного пошалить и подразнить подписчиков.

На своей странице в социальной сети Белла показала процесс занятия пилатесом, заняв весьма пикантное положение. Знаменитость расположилась на тренажере, широко раздвинув ноги.

Для занятий спортом Белла выбрала ультракороткие шорты и белую футболку, оголившую плоский животик. Для удобства она натянула длинные белые гольфы, а волосы собрала в пучок.

Фото смотрите ЗДЕСЬ! 

Поклонники восхитились точеной фигурой, хотя чересчур откровенная поза по вкусу пришлась не всем.

«Это что еще такое?», «Фотограф, конечно, удачный выбрал ракурс», «Ноги какие длинные», «Не слишком ли», «Еще чуть-чуть и все откроется», «Вау, какой размах», «Огонь и провокация», — написали фолловеры.

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