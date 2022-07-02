Мировая супермодель Белла Хадид приняла провокационную позу и смутила фанатов.
Широко раздвинув ноги: Белла Хадид похулиганила на тренировке
Спортзал — обязательная часть в расписании модели. Тренировки она не пропускает, но в зале может немного пошалить и подразнить подписчиков.
На своей странице в социальной сети Белла показала процесс занятия пилатесом, заняв весьма пикантное положение. Знаменитость расположилась на тренажере, широко раздвинув ноги.
Для занятий спортом Белла выбрала ультракороткие шорты и белую футболку, оголившую плоский животик. Для удобства она натянула длинные белые гольфы, а волосы собрала в пучок.
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Поклонники восхитились точеной фигурой, хотя чересчур откровенная поза по вкусу пришлась не всем.
«Это что еще такое?», «Фотограф, конечно, удачный выбрал ракурс», «Ноги какие длинные», «Не слишком ли», «Еще чуть-чуть и все откроется», «Вау, какой размах», «Огонь и провокация», — написали фолловеры.