Новый виток: Елизавету II обвел вокруг пальца собственный внук

Приближенный к титулованным особам английский дизайнер Ники Хаслам поделился историей обмана герцога и герцогини Сассекских. По его словам, супруги планировали дать своей дочери имя Дория, но передумали.

Гарри и Меган решили, что имя Елизаветы II подойдет малышке больше, да и загладить вину это точно поможет. Пара решила спросить разрешения у королевы, которая, в свою очередь, подумала, что девочке дадут имя Элизабет. Однако герцог и герцогиня назвали ребенка детским прозвищем бабушки — Лилибет, пишет Popcornnews.