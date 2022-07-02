Принц Гарри и Меган Маркл продолжают все глубже и глубже закапывать свои отношения с королевой Елизаветой.
Новый виток: Елизавету II обвел вокруг пальца собственный внук
Приближенный к титулованным особам английский дизайнер Ники Хаслам поделился историей обмана герцога и герцогини Сассекских. По его словам, супруги планировали дать своей дочери имя Дория, но передумали.
Гарри и Меган решили, что имя Елизаветы II подойдет малышке больше, да и загладить вину это точно поможет. Пара решила спросить разрешения у королевы, которая, в свою очередь, подумала, что девочке дадут имя Элизабет. Однако герцог и герцогиня назвали ребенка детским прозвищем бабушки — Лилибет, пишет Popcornnews.
«Я слышал, как он (Гарри) позвонил ей и сказал: "Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка". Она сказала: "Как мило с твоей стороны, спасибо", думая, что речь идет об имени Элизабет. Так, они получили разрешение, но не назвали имя», — поделился дизайнер в подкасте.