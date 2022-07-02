Дакота Джонсон назвала дурдомом съемки фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Актриса пожаловалась на то, что автор оригинальных романов Э. Л. Джеймс имела тотальный творческий контроль над съемками и каждый день требовала от актеров определенной игры. Меж тем в книгах Джеймс были моменты, которые не работают в формате фильма, например, внутренние монологи, которые при читке актерами вслух были просто ужасны, посетовала Джонсон.

Актриса также считает, что из-за вмешательства писательницы съемочный процесс шел медленно, сценарий переписывали на коленке.

«Это был дурдом. На площадке было много разногласий. Я не могла об этом рассказывать, так как нужно было еще продвигать эти фильмы, но я горжусь тем, что мы сделали в итоге. Но это было очень непросто», — рассказала Джонсон изданию Vanity Fair.