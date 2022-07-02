Актриса Дакота Джонсон, сыгравшая роль Анастейши Стил в трилогии «Пятьдесят оттенков серого», откровенно высказалась о съемочном процессе кинолент. Джонсон уверяет, что соглашалась сниматься в совершенно другом фильме, сообщает Popcornnews.
Дакота Джонсон назвала дурдомом съемки фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Актриса пожаловалась на то, что автор оригинальных романов Э. Л. Джеймс имела тотальный творческий контроль над съемками и каждый день требовала от актеров определенной игры. Меж тем в книгах Джеймс были моменты, которые не работают в формате фильма, например, внутренние монологи, которые при читке актерами вслух были просто ужасны, посетовала Джонсон.
Актриса также считает, что из-за вмешательства писательницы съемочный процесс шел медленно, сценарий переписывали на коленке.
«Это был дурдом. На площадке было много разногласий. Я не могла об этом рассказывать, так как нужно было еще продвигать эти фильмы, но я горжусь тем, что мы сделали в итоге. Но это было очень непросто», — рассказала Джонсон изданию Vanity Fair.
При этом актриса не жалеет, что снялась в трилогии, так как эта роль позволила ей поучаствовать во множестве других проектов.