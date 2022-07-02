ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Хельсинки проходит гей-парад

Участники праздника собираются на Сенатской площади города, готовясь к шествию. К моменту его начала территория, в том числе и лестница Кафедрального собора, заполняется людьми. Среди них однополые и разнополые пары самых разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Очень много молодежи, но есть и родители с детьми, и даже пенсионеры. Повсюду царит веселая атмосфера: шумят хлопушки, раздаются взрывы петард, все смеются, поют песни и пребывают в отличном настроении, пишет Tonkosti.ru.

Интересно то, что членов сексуального меньшинства практически невозможно отличить от приверженцев традиционных отношений. И это, кстати, одна из целей события — показать, что между людьми намного больше общих черт, нежели отличий.

Одновременно с прайдом на площади Кансалайстори проводятся международные Евроигры — соревнования лесбиянок и геев в различных видах спорта, хотя принять участие, конечно, может любой желающий. Состязания входят в программу парада наряду с пикниками, мастер-классами, дискуссиями, лекциями и дискотеками, проходящими в разных районах столицы.

Помимо прочего, на протяжении недели неподалеку от здания финского парламента работает Деревня прайда, где происходит кульминация мероприятия. А закрывает его большая вечеринка, проходящая в культурном центре. До самого утра на нескольких сценах выступают артисты и музыканты. Торжество, завершающее гей-парад и Евроигры, считается одним из самых крупных гей-праздников в мире.