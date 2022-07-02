Несколько СМИ и Telegram-канал «Только никому» сообщили, что поклонники встретили Аллу Пугачеву с детьми на пляже в Юрмале. Максима Галкина с ними не было, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева с детьми приехала в Латвию
Алла Пугачева с детьми приехала в Латвию
Неизвестно на какой срок Алла Пугачева приехала в Латвию. Непонятно, где сейчас находится ее муж юморист. Ведь концерты в Юрмале у Максима Галкина будут проходить в начале августа - то есть только через месяц.
Никаких комментариев насчет отъезда в Юрмалу Пугачевой с детьми ни певица, ни ее муж пока не дали.
После нападения России на Украину звездная семья уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и поправлением здоровья. Ранее Примадонна говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям следует идти в школу.
Напомним, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.
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