ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева с детьми приехала в Латвию

Неизвестно на какой срок Алла Пугачева приехала в Латвию. Непонятно, где сейчас находится ее муж юморист. Ведь концерты в Юрмале у Максима Галкина будут проходить в начале августа - то есть только через месяц.

Никаких комментариев насчет отъезда в Юрмалу Пугачевой с детьми ни певица, ни ее муж пока не дали.

После нападения России на Украину звездная семья уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и поправлением здоровья. Ранее Примадонна говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям следует идти в школу.