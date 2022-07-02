Известный украинский блогер Илона Фанта поделилась необычным рецептом борща с клубникой. Клубника придаст борщу кислинку и необычный вкуc, утверждает блогер.
Борщ с клубникой — необычный рецепт любимого блюда
Рецептов украинского борща, который был признан нематериальным наследием ЮНЕСКО, – огромное множество. «Фокус» предлагает попробоватть приготовить борщ с клубникой от известного украинского food-блогера Илоны Фанты, которая поделилась рецептом в своем блоге «Фанилла». Несмотря на, мягко говоря, необычный ингредиент, блюдо получается очень вкусным и отлично идет как в горячем, так и в холодном виде, а наличие клубники придает ему незабываемые нотки.
Клубничный борщ
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Сельдерей корневой некрупный – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Капуста цветная – 1/2 некрупного кочана;
- Картофель – 1-2 шт;
- Клубника – 1, 5 чашки (можно клубника+красная смородина);
- Бульон утиный – 1,5 литра (можно куриный);
- Соль, черный перец, сахар;
- Семена фенхеля – 1/2 чайной ложки (важно!);
- Чеснок – 1 зубчик;
- Зелень;
- Растительное масло – 1-2 ст. ложки.
Способ приготовления:
Свеклу, морковь и сельдерей острым ножом режем тонкими брусочками или трем на терке для корейской моркови. Лук режем небольшими кубиками, а картофель – кубиками средней величины. Цветную капусту разбираем на соцветия.
Клубнику с помошью блендера перебиваем в пюре и протираем через сито.
Бульон разводим литром воды, чтобы в итоге получилось 2,5 литра жидкости, и доводим до кипения. Когда он закипит, кладем в кастрюлю картофель, снимаем пенку. Уменьшаем огонь, добавляем черный перец и фенхель.
В сотейнике пассируем на растительном масле лук. Добавляем лук и нарезанный сельдерей в кастрюлю. Варим минут 10. В том же сотейнике пассеруем морковь и свеклу. Этот процесс не должен занимать много времени. поскольку молодые овощи быстро готовятся. Вливаем в сотейник ягодное пюре и тушим пару минут вместе с овощами, затем все отправляем в кастрюлю, где варится борщ.
Отправляем притушенные овощи в кастрюлю.
Цветная капуста добавляется в кастрюлю в последнюю очередь вместе с очищенным зубчиком чеснока.
Если борщ получился слишком кислым, можно добавить в него чайную ложку-полторы сахара. Готовим еще около пяти минут, после чего выключаем.