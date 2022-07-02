Борщ с клубникой — необычный рецепт любимого блюда

Рецептов украинского борща, который был признан нематериальным наследием ЮНЕСКО, – огромное множество. «Фокус» предлагает попробоватть приготовить борщ с клубникой от известного украинского food-блогера Илоны Фанты, которая поделилась рецептом в своем блоге «Фанилла». Несмотря на, мягко говоря, необычный ингредиент, блюдо получается очень вкусным и отлично идет как в горячем, так и в холодном виде, а наличие клубники придает ему незабываемые нотки.

Клубничный борщ

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Сельдерей корневой некрупный – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Капуста цветная – 1/2 некрупного кочана;

Картофель – 1-2 шт;

Клубника – 1, 5 чашки (можно клубника+красная смородина);

Бульон утиный – 1,5 литра (можно куриный);

Соль, черный перец, сахар;

Семена фенхеля – 1/2 чайной ложки (важно!);

Чеснок – 1 зубчик;

Зелень;

Растительное масло – 1-2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и сельдерей острым ножом режем тонкими брусочками или трем на терке для корейской моркови. Лук режем небольшими кубиками, а картофель – кубиками средней величины. Цветную капусту разбираем на соцветия.

Клубнику с помошью блендера перебиваем в пюре и протираем через сито.

Maasikad. Pilt on illustratiivne. Фото: Shutterstock

Бульон разводим литром воды, чтобы в итоге получилось 2,5 литра жидкости, и доводим до кипения. Когда он закипит, кладем в кастрюлю картофель, снимаем пенку. Уменьшаем огонь, добавляем черный перец и фенхель.

В сотейнике пассируем на растительном масле лук. Добавляем лук и нарезанный сельдерей в кастрюлю. Варим минут 10. В том же сотейнике пассеруем морковь и свеклу. Этот процесс не должен занимать много времени. поскольку молодые овощи быстро готовятся. Вливаем в сотейник ягодное пюре и тушим пару минут вместе с овощами, затем все отправляем в кастрюлю, где варится борщ.

Отправляем притушенные овощи в кастрюлю.

Цветная капуста добавляется в кастрюлю в последнюю очередь вместе с очищенным зубчиком чеснока.