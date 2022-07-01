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Кем теперь работает Иван Ургант?

Limon.ee
Кем теперь работает Иван Ургант?
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Иван Ургант
Иван Ургант Фото: https://www.instagram.com/urgantcom/

Ведущий и шоумен Иван Ургант вот уже несколько месяцев находится без работы. Дело в том, что у Первого канала поменялась сетка вещания. Пока не известно вернется ли передача «Вечерний Ургант» в эфир. Ходят слухи, что это может случиться в сентябре, сообщает rus.TVNET.lv.

Не раз уже появлялись разговоры, что программу «Вечерний Ургант» и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия «Алые паруса», которые он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.

Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда «Друзья» в Царицыно, которое он посещает регулярно.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.

Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из РФ после того, как он высказался против военного вторжения России на территорию Украины. Позже в Сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе. Сам ведущий эти слухи опроверг, пишет Popcake.tv.

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