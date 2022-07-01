Кем теперь работает Иван Ургант?

Не раз уже появлялись разговоры, что программу «Вечерний Ургант» и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия «Алые паруса», которые он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.

Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда «Друзья» в Царицыно, которое он посещает регулярно.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.

Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.