Ведущий и шоумен Иван Ургант вот уже несколько месяцев находится без работы. Дело в том, что у Первого канала поменялась сетка вещания. Пока не известно вернется ли передача «Вечерний Ургант» в эфир. Ходят слухи, что это может случиться в сентябре, сообщает rus.TVNET.lv.
Кем теперь работает Иван Ургант?
Не раз уже появлялись разговоры, что программу «Вечерний Ургант» и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия «Алые паруса», которые он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.
Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда «Друзья» в Царицыно, которое он посещает регулярно.
Напомним, программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.
Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.
Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из РФ после того, как он высказался против военного вторжения России на территорию Украины. Позже в Сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе. Сам ведущий эти слухи опроверг, пишет Popcake.tv.