Продукты-убийцы, которые есть на каждой кухне

Пьете пакетированный чай и думаете, что так себя обезопасили? Не правы, вы тоже в зоне риска. Ученые выяснили, что чай может привести к раку пищевода. Правда, дело тут не в качестве чая, а в температуре. Кипяток обжигает пищевод. Идеальная температура чая — 65 градусов по Цельсию. Понятное дело, что с градусником мы чай пить не садимся. Но есть факт: чтобы крутой кипяток остыл до нужной температуры, нужно дать постоять горячему напитку не меньше 12 минут.

Морская рыба

Она самая полезная. Но она же может и убить. Все знают про рыбу фугу, смерть от которой наступает моментально. Все дело в опасном веществе тетродотоксине. Конечно, эту экзотику продают в единичных ресторанах. Но мало кто знает о том, что, покупая обычную скумбрию или лосось, мы тоже рискуем жизнью. Полезная морская рыба может буквально уничтожить наши легкие. Все дело в опасном веществе — скомбротоксине. Он образуется в таких видах рыбы, как тунец, скумбрия, лососевые. Хорошая новость! Не вся рыба опасна, а только та, которую неправильно хранили — несколько раз размораживали-замораживали.

Понять в магазине, что лучше пройти мимо прилавка, не так сложно, просто присмотритесь к своему потенциальному ужину. Рыбина должна быть гладкой — без ледяной корки или снежной насыпи, без резких изгибов и заломов (это значит, что ее, подтаявшую, отдирали от других рыб и повредили), поверхность не заветренная. Вы скажете: есть срок годности. Он, как правило, 12 месяцев. Но вы видите дату упаковки, а не вылова. Выбирайте ту рыбину, где до конца срока годности не меньше полугода.

Рулеты из упаковки