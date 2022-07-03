Вы точно покупаете их практически каждый день и – спорим – едите неправильно.
Продукты-убийцы, которые есть на каждой кухне
Небольшой кусок сырокопченой колбасы может содержать в себе столько же опасных химических соединений, сколько взрослый человек вдыхает в большом городе в течение года, пишет wday.ru. В передаче «Теория заговора» Первого канала специалисты составили список, какие еще продукты, которые мы едим практически каждый день, убивают нас в прямом смысле слова. И дали противоядие.
Помидоры
Увы, есть их — прямой путь к подагре. Дело в том, что в помидорах много мочевой кислоты, а она откладывается в суставах. Мало того, если объедаться помидорами, то могут начаться и проблемы с почками. Томаты задерживают вывод токсических солей из организма. Но совсем отказываться от томатов не стоит. Главное — не есть их килограммами каждый день. Кстати, ключевое понятие — хорошие помидоры, а не их пластмассово-нитратные собратья, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Выбирайте яркие ароматные томаты, упругие на ощупь. Если на кожице есть белые точки, это сигнал, что созреть им помогали с помощью химии. Проходим мимо!
Вчерашний чай
Прямо сейчас зайдите на кухню — наверняка у вас со вчерашнего дня осталась еще заварка. На ней есть пленка? Так вот, знайте: этот чай — самая настоящая отрава. Пленка на чае содержит чуть ли не всю таблицу Менделеева, которая собирает бактерии. Кроме того, она обволакивает слизистую желудка и кишечника, что вызывает дальнейшие сложности с пищеварением. Но не спешите выбрасывать старую заварку. Она отлично подойдет для наружного применения. Например, в качестве компрессов для глаз, которые помогут избавиться от красноты и отеков. Или сделайте маску для лица. Для этого возьмите 2 чайные ложки розовой глины, 2 — сметаны и 2 ложки вчерашнего чая, добавьте пол-ложки любого масла — и увлажняющая маска готова. 15−20 минут — и вы сделали доброе дело для своей кожи.
Пьете пакетированный чай и думаете, что так себя обезопасили? Не правы, вы тоже в зоне риска. Ученые выяснили, что чай может привести к раку пищевода. Правда, дело тут не в качестве чая, а в температуре. Кипяток обжигает пищевод. Идеальная температура чая — 65 градусов по Цельсию. Понятное дело, что с градусником мы чай пить не садимся. Но есть факт: чтобы крутой кипяток остыл до нужной температуры, нужно дать постоять горячему напитку не меньше 12 минут.
Морская рыба
Она самая полезная. Но она же может и убить. Все знают про рыбу фугу, смерть от которой наступает моментально. Все дело в опасном веществе тетродотоксине. Конечно, эту экзотику продают в единичных ресторанах. Но мало кто знает о том, что, покупая обычную скумбрию или лосось, мы тоже рискуем жизнью. Полезная морская рыба может буквально уничтожить наши легкие. Все дело в опасном веществе — скомбротоксине. Он образуется в таких видах рыбы, как тунец, скумбрия, лососевые. Хорошая новость! Не вся рыба опасна, а только та, которую неправильно хранили — несколько раз размораживали-замораживали.
Понять в магазине, что лучше пройти мимо прилавка, не так сложно, просто присмотритесь к своему потенциальному ужину. Рыбина должна быть гладкой — без ледяной корки или снежной насыпи, без резких изгибов и заломов (это значит, что ее, подтаявшую, отдирали от других рыб и повредили), поверхность не заветренная. Вы скажете: есть срок годности. Он, как правило, 12 месяцев. Но вы видите дату упаковки, а не вылова. Выбирайте ту рыбину, где до конца срока годности не меньше полугода.
Рулеты из упаковки
Удобная, но очень опасная сладость. Она в буквальном смысле бьет кувалдой по нашему организму. И дело тут не только в том, что там полно сахара. Такие рулеты — это настоящий химический склад. Они не портятся, не черствеют месяцами. Оставим на несколько дней рулет без упаковки. Через неделю с ним не случилось абсолютно ничего. Он так и остался мягким. Почему так происходит? Оказывается, все дело в пропитке. Чтобы слои оставались мягкими и нежными, их пропитывают лошадиной дозой консервантов. Уж лучше сделать выбор в пользу сухофруктов или испечь рулет самим!