ФОТО И ВИДЕО ⟩ GTA отдыхает: в центре Таллинна разыгрался самый настоящий боевик с погоней и задержанием

«Я водитель трамвая, стояла на остановке Хобуяма, услышала полицию, и тут вдруг пронёсся белый Volkswagen, а за ним полиция. Потом услышала, что он резко дал по тормозам, что там было дальше - не знаю. По рации сказали, вроде его там поймали. Я так поняла, что он от полиции хотел скрытся, но не вышло»

Отдел по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны рассказал редакции Limon , что же там произошло.

«Сегодня, около 11 часов утра, полицейский патруль заметил на улице Техника автомобиль Volkswagen, который поворачивал под запрещающий знак на улицу с односторонним движением и продолжил движение в обратном направлении. Полицейские ехали следом и подали знак остановиться, который водитель проигнорировал. Во время преследования водитель Volkswagen перегородил дорогу другому автомобилю и не остановился. Автомобиль был остановлен на улице Манеэжи в центре города.

За рулем автомобиля был обнаружен 18-летний молодой человек, который управлял автомобилем не только без водительских прав, но и в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек был доставлен в участок для разбирательства. Автомобиль был перевезен полицией на штраф стоянку.

Преследование происходило в городе и днем, когда на улицах больше всего транспорта и людей. Такое поведение было очень безответственным со стороны молодого человека - мало того, что он сел за руль автомобиля без необходимых знаний и навыков, то есть без водительского удостоверения, так еще и находился в состоянии алкогольного опьянения и не подчинялся приказам сотрудников полиции.

Движение осуществлялось на высокой скорости, поэтому было легко допустить ошибки, которые могли серьезно травмировать случайных прохожих.

К счастью, в этом случае никто не пострадал», - ответил на запрос Ээрик Гендриксон оперативный руководитель Ида-Харьюского отделения полиции.