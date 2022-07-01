Eesti Mets Noortele 2022 – проект при поддержке Haridusamet и RMK!
Присоединяйтесь! Походный лагерь для детей 13-18 лет научит общению с природой без гаджетов
Сезон походов 2022 уже открыт. В этом году две смены для подростков в возрасте от 13-18 лет. Главная идея таких лагерей отдыха на природе - быстрое погружение в путешествие, тут дети отдыхают с пользой и со смыслом.
Всех участников ждёт активная программа обучения навыкам поведения и выживания в естественной среде. Польза от такого времяпрепровождения вне всяких сомнений: дети учатся думать и действовать быстро без подсказки, проявлять заботу о друзьях, действовать в команде, уважительно относиться к природе, не бояться трудностей. Хотите с нами?
Чем мы будем заниматься:
- обучение навыкам ориентирования в лесу
- обустраивание ночлега
- приготовление еды в природных условиях
- взаимодействие в команде
- общение с природой без гаджетов
Игры, вечерние посиделки у костра и многое другое.
Дети учатся думать и действовать быстро без подсказки, проявлять заботу о друзьях, уважительно относиться к природе, не бояться трудностей.
Наш девиз - испытай себя!
Участников лагеря ждёт активная программа и самые интересные тропы Эстонии. Польза от такого времяпровождения вне всяких сомнений!
Уникальный состав руководителей похода Eesti Mets Noortele 2022:
- опытные походники;
- специалисты по работе с молодёжью;
- спасатель;
- инструктор;
- видеограф;
- фотограф
У вашего ребёнка есть желание попробовать что-то новое? Присоединяйтесь к нам!
Подробная информация ЗДЕСЬ!