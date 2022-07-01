Присоединяйтесь! Походный лагерь для детей 13-18 лет научит общению с природой без гаджетов

Сезон походов 2022 уже открыт. В этом году две смены для подростков в возрасте от 13-18 лет. Главная идея таких лагерей отдыха на природе - быстрое погружение в путешествие, тут дети отдыхают с пользой и со смыслом.

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Всех участников ждёт активная программа обучения навыкам поведения и выживания в естественной среде. Польза от такого времяпрепровождения вне всяких сомнений: дети учатся думать и действовать быстро без подсказки, проявлять заботу о друзьях, действовать в команде, уважительно относиться к природе, не бояться трудностей. Хотите с нами?

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Чем мы будем заниматься:

- обучение навыкам ориентирования в лесу

- обустраивание ночлега

- приготовление еды в природных условиях

- взаимодействие в команде

- общение с природой без гаджетов

Игры, вечерние посиделки у костра и многое другое.

Фото: Shutterstock

Дети учатся думать и действовать быстро без подсказки, проявлять заботу о друзьях, уважительно относиться к природе, не бояться трудностей.

Наш девиз - испытай себя!

Участников лагеря ждёт активная программа и самые интересные тропы Эстонии. Польза от такого времяпровождения вне всяких сомнений!

Уникальный состав руководителей похода Eesti Mets Noortele 2022:

- опытные походники;

- специалисты по работе с молодёжью;

- спасатель;

- инструктор;

- видеограф;

- фотограф

У вашего ребёнка есть желание попробовать что-то новое? Присоединяйтесь к нам!