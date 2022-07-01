От них без памяти: какие виды фастфуда вызывают забывчивость

Проблемы с памятью все чаще беспокоят не только пожилых, но молодых пациентов. Иногда забывчивость может быть вполне безвредной, но за ней скрывается куда больше, чем просто усталость.

Турецкий врач Дерьи Улудюз сообщила, что забывчивость может быть вызвана не только старением, травмой головы, но и неправильным питанием. Фастфуд является одним из вредных элементов, который может влиять на память. Лучше ограничить употребление такой пищи.

«Наш мозг поглощает 30% калорий, которые организм получает с пищей. На самом деле все, что вы накалываете на вилку, напрямую влияет на функции вашего мозга и памяти», — рассказала Дерьи Улудюз в интервью Sözcü.

Также она отмечает, что любая еда влияет на работу мозга. К основным продуктам, которых следует избегать доктор отнесла.