Стало известно о смертельной опасности кондиционеров

В жару, находясь под прохладными струями кондиционеров, можно получить смертельно опасную болезнь, предупреждает терапевт Нэя Георгиева. О том, как кондиционеры провоцируют тяжелые заболевания, она рассказала «Ленте.ру».

Георгиева уточнила, что в фильтре кондиционера за счет образования конденсата могут обосновываться и размножаться бактерии, особенно легионеллы — возбудители острого инфекционного заболевания — болезни легионеров (заболевания, проявляющегося поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии — прим. «Ленты.ру»). Затем они успешно, вместе с фильтруемым воздухом попадают в помещение и заражают людей, уточнила врач.

«Если вы чувствуете от кондиционера неприятный запах, скорее всего, в фильтре либо на испарителе завелся грибок, излюбленным местом жительства которого являются влажные, сырые места», — предупреждает Георгиева. То же самое касается и увлажнителей воздуха, уточнила эксперт. Сама по себе техника не представляет опасности, но если хотя бы раз в полгода не прочищать фильтры, создадутся идеальные условия для размножения грибков и бактерий.

«Заболеть от холодного воздуха невозможно. Но неадекватная температура может ослабить ваш иммунитет и повысить риск заболевания ОРВИ, спровоцировать миозит и обострить невралгию», — объяснила Георгиева любителям летом остывать под кондиционером или рядом с увлажнителем воздуха.