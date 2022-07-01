ПЛЯЖНЫЙ ОПРОС ⟩ Как спасаются от жары на пляже Пирита: «Надо пить много холодного пива!»

Нам удалось поговорить не только с жителями Таллинна, но и с туристами из других стран. Михал из Польши знает секрет спасения от аномальной жары. «Надо пить много холодного пива!» - сказал он.

Дарья из Финляндии предполагает, что пляж Пирита можно было бы улучшить. «Например, в Испании на пляжах ходят люди и раздают разные вещи, можно купить сувениры. Может быть добавить точки продаж мороженого, их может быть больше. И для детей больше активностей. Тут одна горка и вдалеке что-то есть, а хотелось бы поближе тоже», - говорит Дарья.

Таллиннец Мартин хвалит чистоту пляжных туалетов. «Через 100 метров ближайший туалет. Все чистые, это хорошо! Не так, как было 20-10 лет назад. Лучше, намного лучше!» - уверен Мартин.

В то же время немало и тех, кто пришел на пляж впервые. Один из них Игорь, признавшийся, что он «первый раз сегодня пришел на пляж. Я просто ногу сломал».