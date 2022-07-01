Солнечная летняя погода и пора отпусков зовут на природу. Помимо увлекательных маршрутов для походов и посещения красивых мест, стоит подумать и об основных факторах риска и опасностях, которые могут неожиданно испортить долгожданный отдых. Аптекарь рассказывает о наиболее распространенных опасностях для здоровья во время отдыха на природе, и делится советами о том, что нужно взять с собой в туристическую аптечку, чтобы избежать или облегчить последствия от разных неприятностей.
Отдых на природе: фармацевт из Эстонии рассказала о том, что необходимо взять с собой
По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, перед выездом на природу необходимо подготовить некоторые важные вещи. «Говорят, что сила заключается в знании, и это высказывание применимо и к природе. Законы природы применимы ко всем, и чем больше мы знаем о природе и физике, тем легче нам справляться, находясь в природных условиях», — сказал Баар.
«Конечно, будут ситуации, которые никто не сможет предотвратить. Но если получить необходимые знания о том, какие растения можно употреблять в пищу, где и как достать чистую воду и как развести костер на природе, и проделать предварительную работу по упаковке необходимых средств первой помощи, то можно предотвратить серьезные неприятности и, даже если что-то все-таки произойдет, то с этим можно будет успешно справиться», — подчеркивает Баар важность необходимой подготовки.
Репеллент отпугивает назойливых насекомых
Насекомые — это, увы, неотъемлемая часть эстонского лета, а назойливые комары и слепни ставят своей целью помешать вам наслаждаться природой. Помимо комаров и слепней очень важно защитить себя от значительно более опасных насекомых – клещей. «Я рекомендую выбирать репеллент от насекомых, которое также подходит для защиты от клещей», — говорит Баар.
Помимо использования репеллентов и, таким образом, предотвращения укуса клеща, снизить риска опасного заболевания можно с помощью вакцинации. «Вакцина от клещевого энцефалита подходит как для детей, так и для взрослых. Ее можно делать детям с первого года жизни. Наилучшую защиту от клещей дает комплексная защита – сначала первая инъекция, а затем следующая в течение трех месяцев. Другими словами, как минимум две инъекции вакцины в первый сезон. Следующая или третья инъекция вакцины может быть через полгода-год, после чего защита должна возобновляться в течение 3-5 лет», — пояснил схему вакцинации фармацевт.
«Помимо энцефалита, клещи переносят и клещевой боррелиоз, но вакцины от этого заболевания нет, и, чтобы не заболеть этим недугом, очень важно отпугнуть клещей и, если клещ все же уже присосался, то необходимо удалить его как как можно скорее», - подчеркнул Баар важность профилактики, раннего выявления и удаления клещей, а также он добавил, что при удалении клеща очень важно достать его головку, и при удалении не следует чрезмерно сжимать тельце клеща. Чтобы удалить клеща быстро и эффективно, фармацевт рекомендует использовать специальный пинцет для удаления клещей.
Собирайте только то, что вы знаете и различаете
Помимо насекомых, при прогулке на природе следует считаться и с растениями. «Например, листья и стебли крапивы могут раздражать кожу, и если знания о растениях в природе не очень обширны, то и не стоит собирать для пищи незнакомые растения. В нашей природе есть много грибов и ягод, которые могут в более легких случаях вызвать расстройство желудка, а в более тяжелых даже привести к летальному исходу», - предупредил Баар и посоветовал собирать для еды только те растения, в случае которых вы абсолютно уверены, что знаете их.
При длительном походе учитывайте изменения погоды
В эстонском климате погода очень сильно влияет на передвижение по природе. «Например, когда вы идете в лес утром при солнце и ясном небе, то вам разумеется хочется одеться легко, но ведь погода может быстро измениться. Во время грозы температура резко снижается, а находясь во власти дождя и ветра, очень легко простудиться, при этом находясь на каком-то удаленном участке походной тропы, а в более тяжелом случае может возникнуть переохлаждение, что в свою очередь может затруднить способность человека ориентироваться и он может заблудился», — объяснил Баар.
«В случае непродолжительных походов на природу, если машина осталась не очень далеко, то резкая перемена погоды не станет большой проблемой – это, скорее, просто неудобство, но если вы собираетесь предпринять более длительный поход, то перед отъездом из дома стоило бы продумать различные сценарии, которые могут возникнуть, и соответственно уже паковать свою походную сумку», — рекомендует он.
Компактная аптечка для путешественника на природе
Чтобы предотвратить и смягчить опасные и неожиданные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть на природе, фармацевт всегда рекомендует брать с собой подходящую дорожную аптечку. «Содержимое аптечки, конечно, зависит от того, насколько долго планируется пребывание на природе. Отправляясь в зону отдыха RMK на пикник или прогуливаясь по обозначенной туристической тропе, не нужно брать с собой много лишних вещей - только аптечку и средство от насекомых. Но если есть план остаться на ночь, или совершить поход на целый день, то стоило бы взять более специализированные средства, с которыми можно быть уверенным, что запланированное путешествие пройдет безопасно и принесет радость», — пояснил он.
«Конечно, всегда нужно иметь при себе небольшую аптечку, которая не занимает много места и обычно помещается в небольшой карман рюкзака или в большой карман походных брюк, но она крайне необходима, если случится что-то непредвиденное», - отмечает фармацевт.
Рекомендации аптекаря по комплектации аптечки для отправляющегося в поход
· Для небольших царапин и ссадин достаточно взять дезинфицирующее средство и пластыри различных размеров, а также нескольких рулонов бинтов. Кроме того, несколько марлевых тампонов или упаковку ваты, которыми можно как промыть рану, так и разжечь костер в случае необходимости. Не помешает и более прочный эластичный бинт, которым можно зафиксировать вывихи и сделать шину при переломах (например, для этого подойдет ветка, которой можно зафиксировать сустав или перелом, а эластичный бинт все это скрепляет вместе).
· Репелленты отпугивают комаров и клещей. Для людей, которые не хотят использовать химические средства, можно использовать эфирные масла, которые также хорошо действуют, но на более короткое время, поэтому их следует наносить чаще.
· Если вы получили ожог во время разведения костра или от слишком долгого пребывания на солнце, то вам также стоит иметь с собой средства для решения этих проблем – например, гель от ожогов, охлаждающий гель или пакет со льдом - желательно одноразового использования, поскольку его можно использовать немедленно; в природных условиях для многоразовых пакетов нужен специальный охлаждающий пакет или холодильник.
· Кроме того, можно взять с собой обезболивающие и лекарства от аллергии, так как они помогают при легких недомоганиях, а также при укусах насекомых и змей.
· Среди лекарств также могут быть противодиарейные препараты, потому что мытье рук не так эффективно, как дома. Или если нет возможности очистить воду должным образом, то это тоже может вызвать непрекращающийся понос в течение длительного времени.
Фармацевт подчеркивает, что важно упаковать упомянутые средства в полиэтиленовый пакет, потому что таким образом можно быть уверенным, что предметы не промокнут в случае попадания воды и будут пригодны для использования. Кроме того, стоит взять нож, ножницы, пинцет или щипцы, зеркало, фонарик (с дополнительными батареями), инструменты для разжигания огня, косыночную повязку, термоодеяло, энергетические батончики и не менее литра воды на человека.
«Каждый поход или выезд на природу уникальны, а потому следует выделить время и подумать не только обо всех развлечениях, которыми можно заняться с семьей или друзьями, но и об опасностях, чтобы также упаковать те средства, которые помогут предотвратить неприятности или оказать помощь в случае необходимости», — рекомендует фармацевт.