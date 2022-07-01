Отдых на природе: фармацевт из Эстонии рассказала о том, что необходимо взять с собой

«Помимо энцефалита, клещи переносят и клещевой боррелиоз, но вакцины от этого заболевания нет, и, чтобы не заболеть этим недугом, очень важно отпугнуть клещей и, если клещ все же уже присосался, то необходимо удалить его как как можно скорее», - подчеркнул Баар важность профилактики, раннего выявления и удаления клещей, а также он добавил, что при удалении клеща очень важно достать его головку, и при удалении не следует чрезмерно сжимать тельце клеща. Чтобы удалить клеща быстро и эффективно, фармацевт рекомендует использовать специальный пинцет для удаления клещей.

Собирайте только то, что вы знаете и различаете

Помимо насекомых, при прогулке на природе следует считаться и с растениями. «Например, листья и стебли крапивы могут раздражать кожу, и если знания о растениях в природе не очень обширны, то и не стоит собирать для пищи незнакомые растения. В нашей природе есть много грибов и ягод, которые могут в более легких случаях вызвать расстройство желудка, а в более тяжелых даже привести к летальному исходу», - предупредил Баар и посоветовал собирать для еды только те растения, в случае которых вы абсолютно уверены, что знаете их.

При длительном походе учитывайте изменения погоды