ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ! ⟩ Кому принадлежит самый необычный Volkswagen в Эстонии?

В Эстонии зарегистрировано более 934 000 транспортных средств, из которых 116 621 являются автомобилями Volkswagen. Компания Volkswagen, отмечающая в этом году свое 85-летие, ищет самый особенный «народный автомобиль» в Эстонии. Все желающие могут предоставить информацию об интересных и особенных автомобилях Volkswagen, которые разъезжают по Эстонии, но до сих пор оставались незамеченными.
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«В Эстонии на целых 40 000 легковых автомобилей Volkswagen больше, чем машин следующего по популярности автомобильного бренда. Среди всех этих 116 621 машины определенно есть настоящие жемчужины, которые мы очень хотели бы найти к нашему 85-летию, – говорит менеджер по продажам Volkswagen Кристьян Салак. – Поэтому мы приглашаем всех рассказать о своих крутых "фольксвагенах" или о необычных автомобилях своих друзей или знакомых. Например, вы знаете машину, которая выделяется среди других, или у вас просто есть вдохновляющая история о Volkswagen – расскажите нам на сайте volkswagenbaltic.eu».
Салак отметил, что на протяжении многих лет самой популярной моделью среди жителей Эстонии, конечно же, был Golf. «В настоящее время "гольфы" составляют 23% всех зарегистрированных в Эстонии автомобилей Volkswagen. В то же время нужно признать, что с тех пор, как люди поверили в кроссоверы, Tiguan вытеснил Golf с птедестала. На машины Tiguan приходится почти 27% всех автомобилей Volkswagen», - говорит Салак.
Всего в Эстонии официально зарегистрировано более 150 различных моделей Volkswagen, из которых около 40 моделей представлены в стране в единичном экземпляре.
Марье Аасметс, член правления Eesti Volkswageni Klubi, крупнейшего автомобильного клуба Эстонии, добавила, что любители «народных автомобилей» действительно очень активны и изобретательны. При их поддержке крупнейшему автоклубу Эстонии скоро исполнится 20 лет. «Наши члены постоянно восстанавливают и создают особенные автомобили. Возможно, эта интересная кампания поможет присоединиться к нам другим энтузиастам, которые до сих пор возились в гаражах в одиночестве», - сказала Аасметс.