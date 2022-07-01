ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ! ⟩ Кому принадлежит самый необычный Volkswagen в Эстонии?

«В Эстонии на целых 40 000 легковых автомобилей Volkswagen больше, чем машин следующего по популярности автомобильного бренда. Среди всех этих 116 621 машины определенно есть настоящие жемчужины, которые мы очень хотели бы найти к нашему 85-летию, – говорит менеджер по продажам Volkswagen Кристьян Салак. – Поэтому мы приглашаем всех рассказать о своих крутых "фольксвагенах" или о необычных автомобилях своих друзей или знакомых. Например, вы знаете машину, которая выделяется среди других, или у вас просто есть вдохновляющая история о Volkswagen – расскажите нам на сайте volkswagenbaltic.eu».

Автомобиль Volkswagen Фото: Промо

Салак отметил, что на протяжении многих лет самой популярной моделью среди жителей Эстонии, конечно же, был Golf. «В настоящее время "гольфы" составляют 23% всех зарегистрированных в Эстонии автомобилей Volkswagen. В то же время нужно признать, что с тех пор, как люди поверили в кроссоверы, Tiguan вытеснил Golf с птедестала. На машины Tiguan приходится почти 27% всех автомобилей Volkswagen», - говорит Салак.

Всего в Эстонии официально зарегистрировано более 150 различных моделей Volkswagen, из которых около 40 моделей представлены в стране в единичном экземпляре.

Автомобиль Volkswagen Фото: Промо