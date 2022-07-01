Участница из Эстонии вошла в ТОП-50 на конкурсе Mrs Universe 2021

По словам Анны Микконен, конкурс был сложным и насыщенным. «Даже не верится, что всё уже позади. 10 дней пролетели как один день. Для меня победа не главное, тут, как в спорте, победитель только один. Могу сказать, что я тоже достигла личных побед. Это и спорт, благодаря которому добилась хорошей физической формы, научилась сдерживать эмоции, быть более раскованной. На самом конкурсе - это знакомства с самыми прекрасными и достойными женщинами со всего мира», - поделилась впечатлениями Анна и отметила, что в восторге от природы и гостеприимства жителей Южной Кореи.

Анна Микконен Фото: Промо

«Наверное, одним из самых больших вопросов даже на этом конкурсе был вопрос политики. Ведь в нем также принимали участие красавицы из России и Белоруссии. На мой взгляд, участница конкурса красоты не должна опускаться до мелких интриг и пакостей, как бы ей этого ни хотелось. Поэтому мы смогли достичь мира хотя бы на конкурсе. От всей души поздравляю победительницу и желаю всем участницам оставаться такими же красивыми, смелыми и мудрыми, и пусть красота спасет мир», - сказала Микконен и поблагодарила всех, кто поддерживал и переживал ее.

Конкурс Mrs Universe 2021 проходил с 22 июня по 1 июля в Южной Корее в Сеуле. Конкурс, который должен был пройти в ноябре прошлого года из-за пандемии, состоялся только этим летом. Всего в конкурсе участвовали около 100 участниц от 18 до 55 лет из всех уголков мира.

Результаты Mrs Universe 2021 года:

Mrs Universe 2021 - Mrs Грузия

1st Runner up - Mrs Россия

2nd Runner up - Mrs Сингапур

3rd Runner up - Mrs Тайланд