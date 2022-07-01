30 июня в с Южной Корее состоялся финал международного конкурса красоты Mrs Universe 2021. Представительница Эстонии Анна Микконен вошла в Топ-50 самых красивых женщин вселенной. Помимо этого, Анна на конкурсе Mrs Universe 2021 получила титул Mrs Creativity. Победительницей конкурса и обладательницей титула Mrs Universe 2021 стала представительница Грузии.
Участница из Эстонии вошла в ТОП-50 на конкурсе Mrs Universe 2021
По словам Анны Микконен, конкурс был сложным и насыщенным. «Даже не верится, что всё уже позади. 10 дней пролетели как один день. Для меня победа не главное, тут, как в спорте, победитель только один. Могу сказать, что я тоже достигла личных побед. Это и спорт, благодаря которому добилась хорошей физической формы, научилась сдерживать эмоции, быть более раскованной. На самом конкурсе - это знакомства с самыми прекрасными и достойными женщинами со всего мира», - поделилась впечатлениями Анна и отметила, что в восторге от природы и гостеприимства жителей Южной Кореи.
«Наверное, одним из самых больших вопросов даже на этом конкурсе был вопрос политики. Ведь в нем также принимали участие красавицы из России и Белоруссии. На мой взгляд, участница конкурса красоты не должна опускаться до мелких интриг и пакостей, как бы ей этого ни хотелось. Поэтому мы смогли достичь мира хотя бы на конкурсе. От всей души поздравляю победительницу и желаю всем участницам оставаться такими же красивыми, смелыми и мудрыми, и пусть красота спасет мир», - сказала Микконен и поблагодарила всех, кто поддерживал и переживал ее.
Конкурс Mrs Universe 2021 проходил с 22 июня по 1 июля в Южной Корее в Сеуле. Конкурс, который должен был пройти в ноябре прошлого года из-за пандемии, состоялся только этим летом. Всего в конкурсе участвовали около 100 участниц от 18 до 55 лет из всех уголков мира.
Результаты Mrs Universe 2021 года:
Mrs Universe 2021 - Mrs Грузия
1st Runner up - Mrs Россия
2nd Runner up - Mrs Сингапур
3rd Runner up - Mrs Тайланд
4th Runner up - Mrs Канарские острова