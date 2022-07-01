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Устроившегося на работу в IKEA таллиннца оставили в дураках: неожиданно сообщили, что его должности больше не существует

Кетлин Крузе Limon.ee
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Устроившегося на работу в IKEA таллиннца оставили в дураках: неожиданно сообщили, что его должности больше не существует
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IKEA Tallinnas
IKEA Tallinnas Фото: Konstantin Sednev

Мужчина из Таллинна, который подал заявление на работу проектным менеджером в IKEA и был принят на должность после трех собеседований, неожиданно получил сообщение, что такой работы нет.

1 июля Мартин (имя изменено, известно редакции) должен был приступить к работе в качестве менеджера проекта в компании IKEA в Таллинне. Но при странных обстоятельствах этого не произошло.

В апреле этого года Мартин прошел ряд собеседований в IKEA. "В течение полутора месяцев я побывал на нескольких собеседованиях, обменивался электронными письмами и разговаривал с ними по телефону...".

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