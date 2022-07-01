На ужине в галерее «Наковальня» по случаю закрытия выставки «Мифогенная любовь в комиксах» гостям подали предлагаемые темы для светских бесед.
О ЧЕМ ПОГОВОРИМ ⟩ Первый оргазм и его значение: на ужине в галерее посетителям предложили «Меню тем для разговоров»
Первый оргазм и его значение: на ужине в галерее посетителям предложили «Меню тем для разговоров»
Меню подобрано оригинально, учитывает вкусы абсолютно разных посетителей. Десять светских тем включают в себя такие заголовки, как "Капризный характер Аллы Борисовны Пугачевой" или "Почему вомбат испражняется кубиками"
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