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О ЧЕМ ПОГОВОРИМ ⟩ Первый оргазм и его значение: на ужине в галерее посетителям предложили «Меню тем для разговоров»

Limon.ee
Первый оргазм и его значение: на ужине в галерее посетителям предложили «Меню тем для разговоров»
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Меню. Иллюстративное изображение.
Меню. Иллюстративное изображение. Фото: Shutterstock

На ужине в галерее «Наковальня» по случаю закрытия выставки «Мифогенная любовь в комиксах» гостям подали предлагаемые темы для светских бесед.

Меню подобрано оригинально, учитывает вкусы абсолютно разных посетителей. Десять светских тем включают в себя такие заголовки, как "Капризный характер Аллы Борисовны Пугачевой" или "Почему вомбат испражняется кубиками"

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