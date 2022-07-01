Это вообще законно так выглядеть в 73? Всемирно известный дизайнер Вера Вонг появилась в розовом мини

Смело можно сказать, что каждая девушка хочет иметь не только свадебное платье от Vera Wang, но и узнать секрет вечной молодости дизайнера. Вера Вонг еще раз доказывает, что возраст – это все во лишь цифра. Свои 73 прославленный дизайнер и бывшая фигуристка встречала в мини шортах и открытом топе с розовыми прядками в волосах. И если подвенечные наряды у Веры довольно консервативны и лаконичны, она сама предпочитает в жизни яркие и экстравагантные образы и отдает предпочтение мини.