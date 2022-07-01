Квартира Анны Нетребко в Вене выставлена на продажу за 4 миллиона евро. Смотрим, как она выглядит

В последнее время мы то и дело слышим разговоры о недвижимости Анны Нетребко: в Сети обсуждают квартиры оперной дивы в разных странах мира. Но одно дело — услышать, а другое — оценить все самому. Для самых любопытных Super отыскал фотографии квартиры Нетребко в Вене.

В австрийской столице оперная дива живет уже больше десяти лет и, кстати, имеет гражданство. Двухэтажные апартаменты Анны расположены в самом центре города, недалеко от собора Святого Стефана.

Площадь недвижимости — 225 квадратных метров. Изначально это были две соседние квартиры, но Нетребко решила выкупить обе и объединить.

На первом этаже — две гостиные с панорамными окнами, кухня, спальня с отдельной ванной, гардеробная, гостевой туалет и две кладовые для хранения бытовой утвари. Считайте, целый этаж.

Если на первом уровне певица принимает гостей, то второй — только для хозяйки. Там у Нетребко еще одна гостиная, совмещенная со спальней, большой ванной комнатой, гардеробом и — внезапно — баней. С этого этажа есть выход на террасы с шикарным видом на венские достопримечательности.

Еще одна изюминка квартиры — два камина. Так как апартаменты расположены в старом доме, дымоход для них не нужно было делать с нуля. Камины были там изначально.

Если вам понравилась квартира Нетребко, то она может стать вашей за 3,9 миллиона евро. Прямо сейчас Анна выставила свою недвижимость на продажу. Как любят говорить некоторые российские риелторы, эта квартира — с хорошей творческой энергетикой.