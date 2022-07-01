30 июня близкие и поклонники проводили Пьера Нарцисса в последний путь. Церемонию прощания, которая состоялась в ритуальном зале ЦКБ, посетила и Ксения Грин, которая назвала себя... невестой певца. Пара якобы собиралась пожениться и обзавестись детьми.
Жили вместе и хотели пожениться: на похоронах Пьера Нарцисса объявилась его любовница
Ксения Грин со слезами на глазах вспоминает о покойном возлюбленном. По словам блондинки, их с Пьером связывала крепкая дружба и... даже любовь.
«Жизнерадостный... Никогда не рассказывал о недомоганиях. Мы веселились, ставили друг другу свои песни, потому что я тоже певица. Этот человек — мой ангел-хранитель. У меня даже песня о нем есть… Он остался моим самым лучшим другом. На самом деле мы хотели пожениться», — говорила она дрожащим голосом.
Женщина уверяет: заключить брак им мешали только юридические формальности. Ксения официально была замужем и ждала свидетельства о разводе. У влюбленных были большие планы на будущее, после свадьбы они хотели обзавестись общими детьми.
«Мы бывало ссорились — жутко друг друга ревновали, потому что оба из шоу-бизнеса, знаем, что здесь да как. Жили вместе в его квартире…» — сыпала подробностями исполнительница.
Грин добавила, что не появилась на церемонии прощания, которая должна была состояться еще 25 июня, из-за плохого самочувствия. «Я просто не могла... Еле притащила себя на свои концерты. Как выступила только небу известно», — рыдала блондинка.
По словам артистки, Пьер скрывал от нее свои болячки, не хотел, чтобы она переживала. При этом женщина отмечает: все доказательства их отношений у нее имеются — переписка, видеозаписи. А вот семья не была в курсе их романа. «Близко не общалась ни с дочкой, ни с женой. Хотя они живут в соседней квартире», — констатировала Ксения.