Жили вместе и хотели пожениться: на похоронах Пьера Нарцисса объявилась его любовница

Ксения Грин со слезами на глазах вспоминает о покойном возлюбленном. По словам блондинки, их с Пьером связывала крепкая дружба и... даже любовь.

«Жизнерадостный... Никогда не рассказывал о недомоганиях. Мы веселились, ставили друг другу свои песни, потому что я тоже певица. Этот человек — мой ангел-хранитель. У меня даже песня о нем есть… Он остался моим самым лучшим другом. На самом деле мы хотели пожениться», — говорила она дрожащим голосом.

Женщина уверяет: заключить брак им мешали только юридические формальности. Ксения официально была замужем и ждала свидетельства о разводе. У влюбленных были большие планы на будущее, после свадьбы они хотели обзавестись общими детьми.

«Мы бывало ссорились — жутко друг друга ревновали, потому что оба из шоу-бизнеса, знаем, что здесь да как. Жили вместе в его квартире…» — сыпала подробностями исполнительница.

Грин добавила, что не появилась на церемонии прощания, которая должна была состояться еще 25 июня, из-за плохого самочувствия. «Я просто не могла... Еле притащила себя на свои концерты. Как выступила только небу известно», — рыдала блондинка.