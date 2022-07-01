В Сети поговаривают, что в таком откровенном платье она даст фору любой эскортнице, передает Topnews.
ФОТО ⟩ Дочь Газманова пришла на выпускной в развратном платье
18-летняя Марианна сама придумала и нарисовала дизайн платья. Супруга певца с гордостью сообщила, что дочь не обращалась за помощью, самостоятельно выстроив свой образ в столь значимый день. «Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно-зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала», – написала Марина Газманова.
Однако подписчики не оценили стараний девушки. Они решили, что для школьного бала наряд Марианны слишком откровенен. По мнению многих платье с корсетом и вставками телесного цвета очень напоминает нижнее белье. В Сети появилась фотография, где мать и дочь позируют перед началом выпускного вечера в платьях с декольте и огромными разрезами. Кое-кто прокомментировал фасоны нарядов в том ключе, что дамы дадут фору эскортницам.