ФОТО ⟩ Дочь Газманова пришла на выпускной в развратном платье

В России отгремели школьные выпускные, на которых вчерашние ученики старались перещеголять друг друга нарядами. Дочь Олега Газманова также не осталась в стороне от тренда и подготовила для бала сногсшибательный наряд.

18-летняя Марианна сама придумала и нарисовала дизайн платья. Супруга певца с гордостью сообщила, что дочь не обращалась за помощью, самостоятельно выстроив свой образ в столь значимый день. «Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно-зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала», – написала Марина Газманова.