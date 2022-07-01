Когда фильтр слетел: слитое в Сеть фото Ксении Бородиной без ретуши шокировало фанатов

В Сети обсуждают внешний вид экс-ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. По мнению скандально известного блогера Лены Миро, звезда перестала за собой следить, лишившись доходов.

Публицист показала снимок, на котором можно увидеть, как сейчас на самом деле выглядит кожа Бородиной на лице. На кадрах запечатлена телеведущая без фильтров, масок и других графических преобразований. Отсутствие фильтров дает понять, что настоящее лицо Ксении Бородиной сильно отличается от так тщательно создаваемого ей образа в соцсетях.

Вместо подтянутой кожи видно, как «потек» овал ее лица, а кожа выглядит не такой гладкой и свежей, как это старается преподнести знаменитость.

По мнению Миро, причина такой ситуации заключается в отсутствии у Бородиной денег – ее гонорары, как отмечает блогер, резко уменьшились, поэтому телеведущей пришлось отказаться от привычных процедур по уходу за лицом.

«Когда фильтрик слетел… Я даю ей 47 лет трудно прожитой жизни», – отмечает Миро в своем «Живом журнале».

Подписчики согласились с ней и раскритиковали Бородину.