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Бесконечная очередь за бесплатной виноградинкой: смотри, что творилось на открытии Prisma в Маарду

Limon.ee
Бесконечная очередь за бесплатной виноградинкой: смотри, что творилось на открытии Prisma в Маарду
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Открытие магазина Prisma в Маарду
Открытие магазина Prisma в Маарду Фото: Prisma facebook

30 июня в Маарду открыли новый магазин сети Prisma. То, что там происходило, с трудом поддается объяснению. 

Нескончаемый поток людей заполонил новый магазин Prisma, который только–только открыл свои двери для посетителей. 

Чем обоснован такой дикий ажиотаж – непонятно, но удалось разглядеть, что гостей угощали виноградом, кусочками ананаса, а на выходе в кассах давали сумки-шопперы. 

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