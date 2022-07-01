30 июня в Маарду открыли новый магазин сети Prisma. То, что там происходило, с трудом поддается объяснению.
Бесконечная очередь за бесплатной виноградинкой: смотри, что творилось на открытии Prisma в Маарду
Бесконечная очередь за бесплатной виноградинкой: смотри, что творилось на открытии Prisma в Маарду
Нескончаемый поток людей заполонил новый магазин Prisma, который только–только открыл свои двери для посетителей.
Чем обоснован такой дикий ажиотаж – непонятно, но удалось разглядеть, что гостей угощали виноградом, кусочками ананаса, а на выходе в кассах давали сумки-шопперы.