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Мужчина оставил отрубленную голову у здания суда в Бонне

А тело нашли в реке Рейн
Limon.ee
Мужчина оставил отрубленную голову у здания суда в Бонне
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Немецкая полиция. Иллюстративное фото.
Немецкая полиция. Иллюстративное фото. Фото: Deutzmann / imago/Deutzmann

Во вторник, 28 июня, 38-летний мужчина оставил отрубленную голову у здания окружного суда в Бонне. А вскоре после этого у реки Рейн, в районе Старой таможни, обнаружили и тело. Два этих места находятся более чем в километре друг от друга. По предварительной версии, найденное тело принадлежит отрубленной человеческой голове, передает Aussiedlerbote.

Представитель полиции заявил во вторник вечером в Бонне, что свидетели позвонили правоохранителям. «Мы арестовали подозреваемого, который имеет отношение к тому, что произошло», — сказал представитель полиции.

По сообщению свидетеля, «человек просто сидел рядом с головой». Как сообщает Bild, около 17:30 прохожие видели, как подозреваемый просто положил голову. Также мужчина попал на камеру видеонаблюдения наблюдения. И запись также подтвердила причастность задержанного.

Теперь необходимо определить, действительно ли туловище и голова принадлежат одному человеку. Подозреваемого собираются допросить после согласования с прокурором. По словам Шолтена, по предварительным данным, задержанный, вероятно, это 38-летний мужчина. Представитель полиции первоначально не сообщил о личности потерпевшего.

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