Во вторник, 28 июня, 38-летний мужчина оставил отрубленную голову у здания окружного суда в Бонне. А вскоре после этого у реки Рейн, в районе Старой таможни, обнаружили и тело. Два этих места находятся более чем в километре друг от друга. По предварительной версии, найденное тело принадлежит отрубленной человеческой голове, передает Aussiedlerbote.
Мужчина оставил отрубленную голову у здания суда в Бонне
Представитель полиции заявил во вторник вечером в Бонне, что свидетели позвонили правоохранителям. «Мы арестовали подозреваемого, который имеет отношение к тому, что произошло», — сказал представитель полиции.
По сообщению свидетеля, «человек просто сидел рядом с головой». Как сообщает Bild, около 17:30 прохожие видели, как подозреваемый просто положил голову. Также мужчина попал на камеру видеонаблюдения наблюдения. И запись также подтвердила причастность задержанного.
Теперь необходимо определить, действительно ли туловище и голова принадлежат одному человеку. Подозреваемого собираются допросить после согласования с прокурором. По словам Шолтена, по предварительным данным, задержанный, вероятно, это 38-летний мужчина. Представитель полиции первоначально не сообщил о личности потерпевшего.
#BunteRepublikAktuell, 2022-06-28.— Logic Geometry, Information (@LGcommaI) June 28, 2022
Ein "menschlicher Kopf" wurde vor dem Amtsgericht #Bonn "abgelegt". (O-Ton Polizeisprecher Scholten) pic.twitter.com/4xKFrdB82i