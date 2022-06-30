Мужчина оставил отрубленную голову у здания суда в Бонне

Во вторник, 28 июня, 38-летний мужчина оставил отрубленную голову у здания окружного суда в Бонне. А вскоре после этого у реки Рейн, в районе Старой таможни, обнаружили и тело. Два этих места находятся более чем в километре друг от друга. По предварительной версии, найденное тело принадлежит отрубленной человеческой голове, передает Aussiedlerbote.