Июль таит в себе множество искушений. Особенно сильно им будут подвержены знаки воды: Раки, Рыбы и Скорпионы. Какие-то из соблазнов будут, безусловно, приятными, а какие-то могут вылиться в сложносочиненную интригу. Поддаваться или нет – зависит от вашего настроения. Но стоит иметь ввиду, что в роли искусителей можете оказаться и вы сами.
ЗАПАСАЙТЕСЬ ХОРОШИМИ ЭМОЦИЯМИ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что июль станет месяцем политических и экономических страстей
Общий настрой месяца носит противоречивый характер. От сиюминутных выгод лучше отказаться, имеет смысл сделать ставки на долгосрочную перспективу.
До 20-х чисел июля, пока Венера движется по общительному знаку Близнецов, полезно заводить новые знакомства личного и делового характера. Знаки Воздуха Близнецы, Весы и Водолеи почувствуют себя особенно непринужденно, с удовольствием переживая ветер перемен и новшеств. Атмосфера этого периода будет настраивать на непринужденный флирт и легкость коммуникаций на первых свиданиях. После 20-х чисел месяца планета любви и наслаждений перейдет в знак фундаментального Рака и пробудет там до 11 августа. Это лучшее время для свадебных торжеств, семейных праздников и начала совместной жизни.
Накал политических и экономических страстей будет выше, чем в мае и в июне, но пока это цветочки. С реальными сложностями мы столкнемся с конца августа и будем их переживать по нарастающей вплоть до конца года. Поэтому положительными эмоциями надо запасаться уже сейчас, и каким бы шатким ни был мир вокруг, нам стоит создавать стабильность там, где это в наших силах. Семейные и дружеские связи приобретут в этом месяце большое значение, старайтесь их укреплять по мере возможностей.
Овен
Овнам полезно заняться семейными или домашними делами. Старайтесь не спешить, иначе можно наделать много ошибок. Приметы этого месяца – переезды, ремонты и дела, связанные с недвижимостью. До 20-х чисел июля обязательно найдите время, чтобы побыть в теплом семейном кругу, а после можете рассчитывать на романтические встречи и новые знакомства.
Удачные дни: 5, 6, 12
Конфликтные дни: 1-4, 8, 24-27
Телец
Июль подарит вам массу интересных знакомств и новых впечатлений. Период подходит для поездок делового и личного характера. Удачно пройдут процессы, связанные с обучением, началом рекламных кампаний и дел, связанных с социальными сетями. С 22 по 26 июля лучше воздержаться от крупных покупок и оформления важных документов.
Удачные дни: 1, 7-14, 27-31
Конфликтные дни: 4, 18, 22-26
Близнецы
Пока все остальные знаки отдыхают, у вас кипит работа. Месяц противоречивый, он даст возможность для заключения выгодных контрактов в том случае, если будете делать ставку на долгосрочную перспективу. Знакомства и встречи носят денежный характер, поэтому не упускайте свою выгоду и держите ушки на макушке. С 1 по 4 не станьте жертвой обмана!
Удачные дни: 5-7, 13-17, 22-24
Конфликтные дни: 1-4, 9, 10, 18-21, 25-31
Рак
Первые дни июля таят в себе множество искушений и не всем из них вы захотите сопротивляться. Вам будет везти по-крупному, если свои интересы вы поставите на первое место. Весьма полезно проявить смелость и настойчивость в вопросах личной выгоды, тогда результат не заставит себя ждать.
Удачные дни: 10, 13-15, 17, 26, 28-31
Конфликтные дни: 1-6, 12, 22-25, 27
Лев
Львам полезно взять медленный темп и не пытаться объять необъятное. После 20-х чисел июля наступит ваше время, жизнь засверкает новыми возможностями. А пока идеальным решением будет поездка в санаторий или уединенная работа. Шумные вечеринки и большие компании не доставят удовольствия, зато тихое счастье не заставит себя ждать. С 8 по 12 июля – дни приятных неожиданностей.
Удачные дни: 4, 8-12, 15-18, 23, 27-31
Конфликтные дни: 1, 19-22
Дева
На ваши дела сильно повлияют дружеские связи. Этот месяц про коммуникации и экзамен на ваше умение договариваться. Важные вопросы лучше решать в неформальной обстановке. Решения стоит принимать нестандартные и вообще заниматься тем, что вы никогда не делали раньше. Воспринимайте июль как месяц экспромта, тогда он вам обязательно понравится.
Удачные дни: 5-7, 13-17, 22-24
Конфликтные дни: 1-4, 9,10, 18-21, 25-31
Весы
Весам будет везти по-крупному. До 20-х чисел месяца полезно заниматься вопросами карьеры и делами, от которых зависит ваше положение в обществе. Если вы все сделаете правильно, то в награду получите возросшую самооценку и высокую оценку ваших достижений. После 20-го июля наступит пора новых знакомств и приятных неожиданностей.
Удачные дни: 1, 7-14, 27-31
Конфликтные дни: 4, 18, 22-26
Скорпион
Скорпионам захочется оттолкнуться от суеты и нырнуть с головой в новые планы. За исключением первой недели июля, период подходит для путешествий, контактов с заграничными партнерами и оформления важных документов. Ваши амбиции требуют реализации, поэтому стоит использовать шанс воплотить их в жизнь.
Удачные дни: 9-16, 26-31
Конфликтные дни: 1-7, 17-23
Стрелец
Непростой месяц для Стрельцов, поэтому стоит обращать внимание на знаки. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и сторониться интриг. До 20-х чисел июля период может быть травматичным, мелкие ссоры способны вырасти в скандал. Зато последние 10 дней месяца обещают приятные сюрпризы и новые впечатления.
Удачные дни: 15, 23, 24, 27-31
Конфликтные дни: 1-4, 7-10, 25, 26
Козерог
Козероги станут главными героями-любовниками июля. Вот уж у кого в жизни будут кипеть страсти! До 20-х чисел июля можете смело нырять в новые романы. А те, кто уже нашел себе пару, вероятно, решатся на серьезные шаги по сближению. Последние 10 дней месяца чреваты интригами и недопониманиями, поэтому соблюдайте субординацию дома и на работе.
Удачные дни: 9-14, 19, 24
Конфликтные дни: 29
Водолей
У Водолеев июль пролетит незаметно. Большая востребованность принесет выгоду, если мелкие обязанности не будут вам в тягость. Вероятны служебные романы и деловые знакомства, которые способны перерасти в нечто большее. Это хороший период, чтобы взять в семью домашнего питомца или бескорыстно помочь тем, кто в этом нуждается.
Удачные дни: 8-16
Конфликтные дни: 2, 27-30
Рыбы
Июль подарит вам массу приятных моментов, если вы правильно распорядитесь его щедрыми дарами. Некоторых из вас ждут крупные семейные торжества, бурные романы и даже прибавление в семействе. Ловите удачу за хвост и позвольте счастью войти в ваш дом. С 11 по 15 июля не станьте жертвой обмана!
Удачные дни: 16-20, 23
Конфликтные дни: 11-15