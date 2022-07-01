ЗАПАСАЙТЕСЬ ХОРОШИМИ ЭМОЦИЯМИ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что июль станет месяцем политических и экономических страстей

Общий настрой месяца носит противоречивый характер. От сиюминутных выгод лучше отказаться, имеет смысл сделать ставки на долгосрочную перспективу.

До 20-х чисел июля, пока Венера движется по общительному знаку Близнецов, полезно заводить новые знакомства личного и делового характера. Знаки Воздуха Близнецы, Весы и Водолеи почувствуют себя особенно непринужденно, с удовольствием переживая ветер перемен и новшеств. Атмосфера этого периода будет настраивать на непринужденный флирт и легкость коммуникаций на первых свиданиях. После 20-х чисел месяца планета любви и наслаждений перейдет в знак фундаментального Рака и пробудет там до 11 августа. Это лучшее время для свадебных торжеств, семейных праздников и начала совместной жизни.

Накал политических и экономических страстей будет выше, чем в мае и в июне, но пока это цветочки. С реальными сложностями мы столкнемся с конца августа и будем их переживать по нарастающей вплоть до конца года. Поэтому положительными эмоциями надо запасаться уже сейчас, и каким бы шатким ни был мир вокруг, нам стоит создавать стабильность там, где это в наших силах. Семейные и дружеские связи приобретут в этом месяце большое значение, старайтесь их укреплять по мере возможностей.

Овен